Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: súlyos vonatgázolás történt Gárdonyban, zajlik a mentés

vonatgázolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 16:17 / FRISSÍTÉS: 2025. december 04. 16:34
vonatbalesetvonat
A tűzoltók segítenek az utasok zavartalan továbbhaladásában.
Amy Mans
A szerző cikkei

Bejelentés érkezett, miszerint az agárdi megállóhelyen súlyos vonatgázolás történt.

Súlyos vonatgázolás történt Gárdonyban
Súlyos vonatgázolás történt Gárdonyban
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A vonatgázolás részletei

Több, mint száz ember utazott a Veszprémbe tartó szerelvényen. A vonaton ragadt utasoknak a tűzoltók segítenek akadálymentesen átszállni a mentesítő szerelvényre - írja a Katasztrófavédelem. 

A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu