Most érkezett: súlyos vonatgázolás történt Gárdonyban, zajlik a mentés

Bejelentés érkezett, miszerint az agárdi megállóhelyen súlyos vonatgázolás történt.

Súlyos vonatgázolás történt Gárdonyban

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A vonatgázolás részletei

Több, mint száz ember utazott a Veszprémbe tartó szerelvényen. A vonaton ragadt utasoknak a tűzoltók segítenek akadálymentesen átszállni a mentesítő szerelvényre - írja a Katasztrófavédelem.

A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.