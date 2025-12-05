Zajlik a mentés: gázolt a vonat, felzúgtak a szirénák

Súlyos baleset történt Kisvárdán: elgázolt egy embert a Záhonyból Püspökladányra tartó vonat, miközben behaladt a kisvárdai állomásra. Az utasok egy része elhagyta a szerelvényt és egyénileg oldják meg a továbbutazást. A vonatgázoláshoz a város hivatásos tűzoltóit riasztották - írja a Katasztrófavédelem.
A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan kora estig - csak egy vágányon haladhatnak a vonatok Fényeslitke és Kisvárda között, emiatt Nyíregyháza és Záhony között 5-10, esetenként 10-20 perccel nőhet a menetidő.
Mint azt megírtuk, december 4-én az agárdi megállóhelyen súlyos vonatgázolás történt. Több, mint száz ember utazott a Veszprémbe tartó szerelvényen. A vonaton ragadt utasoknak a tűzoltók segítettek akadálymentesen átszállni a mentesítő szerelvényre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.