Rendkívüli bejelentés: gázolt a Budapestről induló vonat, felborult a közlekedés

Vonatgázolás történt Tatabányán, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani hétfő délután, kora este a győri fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Vonatgázolás Tatabányán, késnek a vonatok a győri fővonalon

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatgázolás: a Szombathelyre tartó vonat ütött el egy embert

A budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert Tatabánya állomáson. A katasztrófavédelem azt írja, hogy a tűzoltók segítenek leszállni a szerelvényen utazóknak.

A helyszínelés végéig Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a győri vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani - írja az MTI.

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon, a Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszon is - közölte a Mávinform hétfő délután a honlapján.

A Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe indult személyvonat Bocskaikert közelében elsodort egy embert. A helyszínelés végéig Apafa és Hajdúhadház között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani.