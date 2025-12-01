Rendkívüli bejelentés: gázolt a Budapestről induló vonat, felborult a közlekedés

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 15:56
Hosszabb menetidőre kell készülni. A vonatgázolás miatt csak egy vágányon közlekednek a szerelvények.
Vonatgázolás történt Tatabányán, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani hétfő délután, kora este a győri fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Vonatgázolás: a Szombathelyre tartó vonat ütött el egy embert

A budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert Tatabánya állomáson. A katasztrófavédelem azt írja, hogy a tűzoltók segítenek leszállni a szerelvényen utazóknak.

A helyszínelés végéig Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a győri vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani - írja az MTI. 

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon, a Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszon is - közölte a Mávinform hétfő délután a honlapján.

A Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe indult személyvonat Bocskaikert közelében elsodort egy embert. A helyszínelés végéig Apafa és Hajdúhadház között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani.

 

