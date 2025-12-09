Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A torkát fájlalta az édesapa: 39 évesen most az utolsó karácsonyára készül

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 07:00
Nem sok ideje maradt hátra a férfinak. A fiatal édesapa jelenleg igyekszik kihasználni minden pillanatot, amit a családjával tölthet.
Meglehet, élete utolsó karácsonyára készülődik egy mindössze 39 éves édesapa, akinek a torokfájása mögött súlyos betegség húzódott meg. Alexander Bryant, akit jelenleg szondán keresztül táplálnak, és múlt karácsony óta nem evett önállóan, kétségbeesetten szeretne minél tovább élni, hogy értékes emlékeket szerezhessen a feleségével, Samarával és a négyéves kisfiukkal, Ace-szel a hátralévő idejében.

Mindössze 39 évesen végzetes betegséggel küzd az édesapa / Fotó: GoFundMe 

Végzetes betegséggel küzd a 39 éves édesapa

A fiatal férfinél tavaly diagnosztizáltak 4. stádiumú mandularákot, nemrég pedig azt is közölték vele, hogy gyógyíthatatlan. A prognózis lesújtó: az orvosok úgy vélik, Alexandernek már csak kevesebb, mint 12 hónapja maradt hátra. 

A férfi felesége jelenleg fel akarja hívni a figyelmet erre a kegyetlen betegségre, abban a reményben, hogy más embereket így megmenthet, mielőtt túl késő lenne, ezért arra ösztönzi a férfiakat ösztönzi, hogy oltassák be magukat a HPV ellen. Alexnél ugyanis a halálos betegséget a HPV vírus okozta, amelyet gyakran a méhnyakrákkal hoznak összefüggésbe.

A HPV elleni vakcina védelmet nyújt a humán papillomavírus (HPV) ellen. 12-13 éves gyermekeknek és a HPV által fokozottan veszélyeztetett személyeknek ajánlott. 

A devoni Exeterben élő Alexander tavaly betegedett meg mandulagyulladással, ami sehogy sem akart javulni, a HPV-sejtek pedig elszaporodtak és elrákosodtak. Alexnél végül tavaly decemberben 4. stádiumú mandularákot diagnosztizáltak: az év karácsonya óta nem tud önállóan enni, mivel az állkapcsa nem működik rendesen, így szondán keresztül táplálják. 

A tragédiát tovább fokozza az, hogy az édesapánál 2016-ban Huntington-kórt is diagnosztizáltak, egy olyan állapotot, amely az agysejtek elhalását okozza, majd pár hónappal a sokkoló rákdiagnózis előtt 1-es típusú cukorbetegséget is felfedeztek nála.

A Huntington-kór miatt a pár öt évig speciális lombikbébi-kezelésen esett át Londonban, hogy megbizonyosodjanak arról, a gyermekük nem örökli a genetikai rendellenességet. Kisfiuk, a most négyéves Ace hosszas küzdelem után – melynek során egy vetélést is el kellett szenvedniük –, jött a világra. A kis család tehát már rengeteg mindenen keresztülment, mialatt Alex elkezdte a kemoterápiás és sugárterápiás kezelését, idén októberben azonban egy daganatot találtak az orvosok: ezután derült ki, hogy a rák gyógyíthatatlan, és már csak palliatív, illetve a tünetek enyhítését szolgáló kezelést tudnak nyújtani a férfinak.

Most már nehezen beszél, és azt is összeszorított foggal teszi. A nap nagy részét alvással tölti. Csak akkor kel fel, amikor a fiunk hazaér az óvodából, aztán este 8-kor visszafekszik aludni. Már nem ülünk le a családi étkezéseknél, és gyakran egyedül eszem 

- mondta el Samara, mialatt Alexander legjobb barátja, Tom Mitchell egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjt adományokat a család számára, annak érdekében, hogy a fiuknak, Ace-nek minél több olyan emléke maradjon az édesapjáról, amelyeket örökre megőrizhet – írja a Mirror.

 

 

