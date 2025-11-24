"Nem kapott levegőt" – hirtelen beesett a mellkasa, mentők siettek a négyhónapos babával a kórházba

Clare Jelley pánikban hívta az 111-es segélyvonalat karácsony előtt, amikor négyhónapos kisbabája riasztó tüneteket kezdett mutatni. A kis Jaxx-nek minden egyes levegővételnél beesett a mellkasa, és egyre nehezebben kapott levegőt.

Hetekre kórházba került a kisbaba miután beesett a mellkasa / Illusztráció: Pexels

A 40 éves anyuka elmondta, hogy mire az orvoshoz értek, egy óra leforgása alatt tovább romlott a helyzet:

Annyira tehetetlennek és zaklatottnak tűnt, nem kapott levegőt, és olyan rosszul nézett ki. Őszintén szólva, féltem.

Beesett a mellkasa, heteket töltött a kórházban a baba

A mentők a dél-londoni St. Helier kórházba szállították őket, ahol a kisfiúnál RSV-fertőzést és hörgőgyulladást diagnosztizáltak. Jaxx oxigént és antibiotikumot kapott, valamint szondán keresztül kellett táplálni. December 10-én érkeztek a kórházba, és a kisbaba ott töltötte első karácsonyát is.

Nagyon aggasztó időszak volt, különösen, mert egyensúlyoznunk kellett a munka, a két lányunk otthoni gondozása és Jaxx-et is

- mondta Clare.

Az anyuka kiemelte, hogy az ápolók fantasztikus munkát végeztek: a kisfiúra akkor is figyeltek, amikor a szülők elmentek zuhanyozni vagy inni egy kávét.

Bár nehéz volt a karácsonyt kórházban tölteni, több ünnepi programot is szerveztek, és még a Fulham FC játékosai is meglátogatták az intézményt. Ez különleges élmény volt a család nagy rajongása miatt.

Jaxx ma már egyéves és teljesen egészséges. Idén az édesanyjával együtt osztják meg történetüket, hogy segítsék a karácsonyi adománygyűjtést.

Ezek a dekorációk, látogatások és apró figyelmességek óriási különbséget jelentenek, amikor kórházban vagy a gyermekeddel. Egy nagyon nehéz élményt valamivel fényesebbé varázsolnak, és ezt soha nem fogjuk elfelejteni

- mondta Clare.

Az RSV-fertőzés rendkívül gyakori, ám bizonyos csecsemők és felnőttek, különösen a hat hónaposnál fiatalabb babák, nagyobb kockázatnak vannak kitéve a súlyos szövődményekre - írja a Mirror.