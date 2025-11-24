Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nem kapott levegőt" – hirtelen beesett a mellkasa, mentők siettek a négyhónapos babával a kórházba

nhs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 20:30
hörgőgyulladásfertőzés
Az anyuka fel sem fogta, mi történik a gyermekével. Amikor a kisbabájának hirtelen beesett a mellkasa, az orvosok azonnal tudták, hogy nagy a baj.
CJA
A szerző cikkei

Clare Jelley pánikban hívta az 111-es segélyvonalat karácsony előtt, amikor négyhónapos kisbabája riasztó tüneteket kezdett mutatni. A kis Jaxx-nek minden egyes levegővételnél beesett a mellkasa, és egyre nehezebben kapott levegőt.

Hetekre kórházba került a kisbaba miután beesett a mellkasa
Hetekre kórházba került a kisbaba miután beesett a mellkasa / Illusztráció: Pexels

A 40 éves anyuka elmondta, hogy mire az orvoshoz értek, egy óra leforgása alatt tovább romlott a helyzet:

Annyira tehetetlennek és zaklatottnak tűnt, nem kapott levegőt, és olyan rosszul nézett ki. Őszintén szólva, féltem.

Beesett a mellkasa, heteket töltött a kórházban a baba

A mentők a dél-londoni St. Helier kórházba szállították őket, ahol a kisfiúnál RSV-fertőzést és hörgőgyulladást diagnosztizáltak. Jaxx oxigént és antibiotikumot kapott, valamint szondán keresztül kellett táplálni. December 10-én érkeztek a kórházba, és a kisbaba ott töltötte első karácsonyát is.

Nagyon aggasztó időszak volt, különösen, mert egyensúlyoznunk kellett a munka, a két lányunk otthoni gondozása és Jaxx-et is

- mondta Clare.

Az anyuka kiemelte, hogy az ápolók fantasztikus munkát végeztek: a kisfiúra akkor is figyeltek, amikor a szülők elmentek zuhanyozni vagy inni egy kávét. 

Bár nehéz volt a karácsonyt kórházban tölteni, több ünnepi programot is szerveztek, és még a Fulham FC játékosai is meglátogatták az intézményt. Ez különleges élmény volt a család nagy rajongása miatt.

Jaxx ma már egyéves és teljesen egészséges. Idén az édesanyjával együtt osztják meg történetüket, hogy segítsék a karácsonyi adománygyűjtést.

Ezek a dekorációk, látogatások és apró figyelmességek óriási különbséget jelentenek, amikor kórházban vagy a gyermekeddel. Egy nagyon nehéz élményt valamivel fényesebbé varázsolnak, és ezt soha nem fogjuk elfelejteni

- mondta Clare.

Az RSV-fertőzés rendkívül gyakori, ám bizonyos csecsemők és felnőttek, különösen a hat hónaposnál fiatalabb babák, nagyobb kockázatnak vannak kitéve a súlyos szövődményekre - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu