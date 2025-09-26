Agresszív rákkal küzdött apa, azt hitte ez lesz az utolsó karácsonya – 9 éves fia mentette meg az életét

Szívszorító, mégis reménykeltő történet rázta meg az Egyesült Államokat: egy 9 éves kisfiú, Stephen Mondek saját őssejtjeit adományozta, hogy megmentse az apa, Nick Mondek életét, aki akut myeloid leukémiával küzdött. A fiú ezzel a legfiatalabb őssejt-donorrá vált a Los Angeles-i gyermekkórház történetében.

Saját fia mentette meg a rákkal küzdő apa életét.

Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Az apa így kapta meg a szörnyű diagnózist

Nick, a 48 éves aneszteziológus 2022-ben kapta meg a lesújtó diagnózist. Bár bátyja korábbi őssejt-adománya ideiglenesen megállította a betegséget, az agresszív rák 2025-ben újra támadt, még pusztítóbb erővel. Orvosai kétségbeesetten kerestek új donort, ám a családtagok és a nemzeti regiszter sem tudott megoldást nyújtani. Ekkor merült fel a gondolat, hogy Stephen lehet az utolsó esély.

A fiú habozás nélkül vállalta a megterhelő beavatkozást. Általános érzéstelenítésben több órán át tartott az eljárás, amely során véréből kinyerték az életmentő őssejteket. Bár az apja számára ez volt élete egyik legnehezebb órája, Stephen műtétje sikeresen lezajlott, és még aznap este hazamehetett.

Ezután Nick következett: hat napon át kemoterápiát kapott, majd megkapta fia őssejtjeit. Az orvosok úgy nevezik ezt a napot: az új születés napja. Nick hetekig kórházban lábadozott, mielőtt augusztusban hazatérhetett, és máris ott lehetett Stephen egyik baseballmeccsén.

Második esélyt kaptam egy második esélyre

– vallotta meghatottan az édesapa, aki tudja, hogy fiának bátorsága nélkül talán már nem élne.

Csak azt szeretném, hogy tudja, mit jelent segíteni másokon.

– tette hozzá.

Stephen mindössze ennyit mondott:

Jó érzés volt segíteni apának.

Az orvosok szerint akár egy évnél is tovább tarthat, mire kiderül, sikerül-e végleg megfékezni a betegséget. Ám a Mondek család bizakodó, és hálás minden együtt töltött napért. Nick pedig nem vágyik nagy dolgokra: csak a családjával szeretné élvezni az életet, legyen az akár egy közös baseballmeccs vagy egy egyszerű karácsony, amelyre korábban már nem mert reménykedni, értesült róla a People.