A horgászat segítségével állt fel a padlóról az Európa-bajnok kajakos

A kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes kajakos Somorácz Tamás döntötte meg az országos kecsegerekordot, miután a Duna paksi szakaszán egy 11,47 kilós példányt fogott. A hal hossza orrcsúcstól faroktőig 94 centiméter volt, míg a kerülete 56 centiméter. A hal méretétől még a sokat látott pecás is megdöbbent.

Óriási erővel küzdött

Somorácz Tamás ezzel a 11,47 kilós példánnyal döntötte meg az országos kecsegerekordot Fotó: Bors

– Harcsázni indultam egy barátommal. Még szinte le sem tettem a szereléket, amikor a kecsege már rajta volt. Óriási mázlim volt, szinte fejbe vertem – mesélte a Borsnak Somorácz Tamás, aki akkor még nem gondolta, hogy egy országos rekordfogás van a horgon. – Olyan erő volt benne, hogy magam is megdöbbentem, pedig már küzdöttem egy-két „bika” hallal. Az orra a merítőmet, a kitinpáncélja pedig a karomat szaggatta szét. Láttam már és fogtam is kecsegét, de ekkora méretűt még sosem.

A halőröket is meglepte

A kétszeres Európa- bajnok kajakos fogása a halőröket is meglepte. Sokat vizsgálták, hogy „fajtiszta-e” a kecsege, felmerült az a lehetőség is, hogy vicsege, ezért videó­kat, képeket készítettek róla, a felvételeket pedig elküldték a halbiológusoknak, így fordulhatott elő, hogy bár Tamás július 24-én fogta a rekordhalat, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) csak most, november végén tette fel a honlapjára a hivatalos csúcsot.

Majd' egy méter hosszú volt a kecsege Fotó: Bors

– Ezen a szakaszon jól érzik magukat a tokfélék. Nemrég az egyik barátom kislánya fogott egy óriási, 19,5 kilós lénai tokot – tette hozzá Somorácz Tamás.

100 kilós harcsa a cél

A korábbi élsportolónak a vérében van a versenyzés, így újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Ám a karrierjét egy súlyos betegség derékba törte, a padlóról a horgászat segítségével állt fel.

Kapitális harcsákat fog a Dunán Fotó: Bors

– 2019-ben tüdőrákot diagnosztizáltak nálam, ami miatt el kellett távolítani a tüdőm harminc százalékát, így abba kellett hagynom a kajakozást. Ezt nagyon nehezen dolgoztam fel. Olyan kihívást kerestem, ami betölti azt az űrt, amit az élsport hagyott hátra, ezért elkezdtem harcsafogóversenyekre járni. Magam is meglepődtem, de nagyon eredményes voltam, ám egy idő után ez is kevés volt. Hiába nyertem meg pár versenyt, ismertek el a horgászok, mégsem ugyanolyan egy-egy tavon megmérettetni magad, mint az élő Duna kapitális ősharcsáit keresni, amiket sok-sok kilométeren keresztül üldözöl. Most már az a célom, hogy egy 100 kilós példányt fogjak a magyarországi szakaszon, illetve megdöntsem a Dunából pergetve fogott harcsa rekordját. Úgy tudom, ez 87 kiló. Idén közel álltam ehhez, fogtam egy 79 és egy 81 kilós példányt is – zárta Somorácz Tamás.