Szoboszlai megmenekült, de a Liverpool sztárjai súlyos milliókat buktak

Egymilliárd euró alá csökkent a Liverpool keretének összértéke a Transfermarkt júniusi adatfrissítésekor. Az angol csapat trófea nélkül zárta a szezont, sőt kis híján a BL-indulás sem jött össze. Ez a játékosok újonnan becsült piaci értékein is vastagon meglátszik, ugyanis a legnagyobb sztárok közül Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki megúszta a nagy nyári leértékelést.

Szoboszlai Dominik piaci értéke 20 millió euróval nőtt a szezon alatt / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szoboszlai Dominik stagnál, a többiek zuhanórepülésben

A magyar válogatott csapatkapitányának értéke a mögöttünk hagyott szezon második felében emelkedett 100 millió euróra, amivel bekerült a Premier League tíz legértékesebb játékosa közé. A Liverpoolon belül ugyanakkor tavasszal még a nyáron érkező Florian Wirtz megelőzte, egészen mostanáig. Ugyanis a német, és még egy tucatnyi másik futballista veszített az értékéből.

A Transfermarkt júniusban nem bánt kesztyűs kézzel a Liverpool játékosaival:

Játékos Régi érték Új érték Florian Wirtz 110 millió euró 100 millió euró Alexander Isak 100 millió euró 85 millió euró Hugo Ekitiké 90 millió euró 80 millió euró Ryan Gravenberch 90 millió euró 80 millió euró Alexis Mac Allister 80 millió euró 70 millió euró Cody Gakpo 65 millió euró 60 millió euró Ibrahima Konaté 50 millió euró 45 millió euró Kerkez Milos 40 millió euró 35 millió euró Mohamed Szalah 30 millió euró 22 millió euró

A kulcsjátékosok közül Szoboszlai Dominik az egyik, aki az együttes gyenge teljesítménye ellenére állja a sarat. Rajta kívül Jeremie Frimpong és Curtis Jones őrizte meg korábbi értékét, ám ők ketten 65 millió euróval képviselnek alacsonyabb értéket mint a magyar klasszis.

A Transfermarkt Kerkez Milosnak sem kegyelmezett: a magyar válogatott balhátvédje ezúttal újabb ötmillió eurót veszített becsült piaci értékéből, és ez már a második egymást követő csökkenése: tavaly decemberben szintén ugyanekkorát esett vissza.

Mivel a teljes Premier League játékosállományát újraértékelték, a Liverpool riválisainál is számos leértékelés történt. Ennek következtében Szoboszlai helyzete az angol élvonal rangsorában tovább javult: míg korábban a top 10 alján szerepelt, most már holtversenyben a negyedik. A magyar középpályást jelenleg mindössze Erling Haaland, Declan Rice és Bukayo Saka előzik meg.