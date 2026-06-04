Szoboszlai megmenekült, de a Liverpool sztárjai súlyos milliókat buktak

Egymilliárd euró alá csökkent a Liverpool keretének összértéke a Transfermarkt júniusi adatfrissítésekor. Az angol csapat trófea nélkül zárta a szezont, sőt kis híján a BL-indulás sem jött össze. Ez a játékosok újonnan becsült piaci értékein is vastagon meglátszik, ugyanis a legnagyobb sztárok közül Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki megúszta a nagy nyári leértékelést.
A magyar válogatott csapatkapitányának értéke a mögöttünk hagyott szezon második felében emelkedett 100 millió euróra, amivel bekerült a Premier League tíz legértékesebb játékosa közé. A Liverpoolon belül ugyanakkor tavasszal még a nyáron érkező Florian Wirtz megelőzte, egészen mostanáig. Ugyanis a német, és még egy tucatnyi másik futballista veszített az értékéből.
A Transfermarkt júniusban nem bánt kesztyűs kézzel a Liverpool játékosaival:
|Játékos
|Régi érték
|Új érték
|Florian Wirtz
|110 millió euró
|100 millió euró
|Alexander Isak
|100 millió euró
|85 millió euró
|Hugo Ekitiké
|90 millió euró
|80 millió euró
|Ryan Gravenberch
|90 millió euró
|80 millió euró
|Alexis Mac Allister
|80 millió euró
|70 millió euró
|Cody Gakpo
|65 millió euró
|60 millió euró
|Ibrahima Konaté
|50 millió euró
|45 millió euró
|Kerkez Milos
|40 millió euró
|35 millió euró
|Mohamed Szalah
|30 millió euró
|22 millió euró
A kulcsjátékosok közül Szoboszlai Dominik az egyik, aki az együttes gyenge teljesítménye ellenére állja a sarat. Rajta kívül Jeremie Frimpong és Curtis Jones őrizte meg korábbi értékét, ám ők ketten 65 millió euróval képviselnek alacsonyabb értéket mint a magyar klasszis.
A Transfermarkt Kerkez Milosnak sem kegyelmezett: a magyar válogatott balhátvédje ezúttal újabb ötmillió eurót veszített becsült piaci értékéből, és ez már a második egymást követő csökkenése: tavaly decemberben szintén ugyanekkorát esett vissza.
Mivel a teljes Premier League játékosállományát újraértékelték, a Liverpool riválisainál is számos leértékelés történt. Ennek következtében Szoboszlai helyzete az angol élvonal rangsorában tovább javult: míg korábban a top 10 alján szerepelt, most már holtversenyben a negyedik. A magyar középpályást jelenleg mindössze Erling Haaland, Declan Rice és Bukayo Saka előzik meg.
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