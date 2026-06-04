Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai megmenekült, de a Liverpool sztárjai súlyos milliókat buktak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 15:30
Kerkez MilosLiverpool
A Liverpool pocsék szezonja meglátszik a játékosok friss piaci értékén. Szoboszlai Dominik kimaradt a nyári mészárlásból.

Egymilliárd euró alá csökkent a Liverpool keretének összértéke a Transfermarkt júniusi adatfrissítésekor. Az angol csapat trófea nélkül zárta a szezont, sőt kis híján a BL-indulás sem jött össze. Ez a játékosok újonnan becsült piaci értékein is vastagon meglátszik, ugyanis a legnagyobb sztárok közül Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki megúszta a nagy nyári leértékelést.

Szoboszlai Dominik piaci értéke 20 millió euróval nőtt a szezon alatt
Szoboszlai Dominik piaci értéke 20 millió euróval nőtt a szezon alatt / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szoboszlai Dominik stagnál, a többiek zuhanórepülésben

A magyar válogatott csapatkapitányának értéke a mögöttünk hagyott szezon második felében emelkedett 100 millió euróra, amivel bekerült a Premier League tíz legértékesebb játékosa közé. A Liverpoolon belül ugyanakkor tavasszal még a nyáron érkező Florian Wirtz megelőzte, egészen mostanáig. Ugyanis a német, és még egy tucatnyi másik futballista veszített az értékéből.

A Transfermarkt júniusban nem bánt kesztyűs kézzel a Liverpool játékosaival:

JátékosRégi érték Új érték 
Florian Wirtz110 millió euró100 millió euró
Alexander Isak100 millió euró85 millió euró
Hugo Ekitiké90 millió euró80 millió euró
Ryan Gravenberch90 millió euró80 millió euró
Alexis Mac Allister80 millió euró70 millió euró
Cody Gakpo65 millió euró60 millió euró
Ibrahima Konaté50 millió euró45 millió euró
Kerkez Milos40 millió euró35 millió euró
Mohamed Szalah30 millió euró22 millió euró

A kulcsjátékosok közül Szoboszlai Dominik az egyik, aki az együttes gyenge teljesítménye ellenére állja a sarat. Rajta kívül Jeremie Frimpong és Curtis Jones őrizte meg korábbi értékét, ám ők ketten 65 millió euróval képviselnek alacsonyabb értéket mint a magyar klasszis.

A Transfermarkt Kerkez Milosnak sem kegyelmezett: a magyar válogatott balhátvédje ezúttal újabb ötmillió eurót veszített becsült piaci értékéből, és ez már a második egymást követő csökkenése: tavaly decemberben szintén ugyanekkorát esett vissza.

Mivel a teljes Premier League játékosállományát újraértékelték, a Liverpool riválisainál is számos leértékelés történt. Ennek következtében Szoboszlai helyzete az angol élvonal rangsorában tovább javult: míg korábban a top 10 alján szerepelt, most már holtversenyben a negyedik. A magyar középpályást jelenleg mindössze Erling Haaland, Declan Rice és Bukayo Saka előzik meg.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu