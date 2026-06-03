Szoboszlai Dominik bevallotta: David Beckham példáját követi

Szoboszlai Dominik számára az elmúlt napok nemcsak a futballról szóltak. A Liverpool magyar sztárja előbb feltűnő szettjével kavarta fel az állóvizet a válogatott telki összetartásán, majd bejelentette, hogy a Sports World magazin 2026-os címlapján is helyet kapott. A vele készült terjedelmes interjúban a stílus, a család és a jövő egyaránt terítékre került, sőt a középpályás azt is sejtetni engedte, milyen irányba indulhat el, amikor egyszer búcsút int az aktív labdarúgásnak.

Szoboszlai Dominik akár David Beckham nyomába eredhet Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szoboszlai Dominik David Beckham nyomában?

Bár a Liverpoolnál sokan a klubikonként tisztelt Steven Gerrard örökösét látják benne, Szoboszlai Dominik számára mindig is inspirálóak voltak azok a futballisták, akik a pályán kívül is világszerte ismert márkává váltak. A magyar válogatott csapatkapitánya az interjúban David Beckhamet emelte ki példaként, akinek a neve az aktív futballista pályafutása befejezése után is összeforrt a divatvilággal és az üzleti élettel.

Persze, teljesen más szint, de ott van például Beckham, aki már nem focizik, de még mindig megvan a saját világa. Imádom a divatot és imádom a focit, szóval valójában mindkettőben érhetek el sikert. De előbb még el kell jutnom odáig

- árulta el Szoboszlai, szavaiból pedig arra lehet következtetni, hogy karrierje lezárultával akár ő is a modellkedés, a divatipar vagy egy saját márka építése felé veheti az irányt.

A beszélgetés során Szoboszlai Dominik a divathoz fűződő viszonyáról és egyedi öltözködési stílusáról is beszélt.

A stílusom? Szerintem mindenre nyitott vagyok. Bármit felveszek, ami szembe jön velem. Talán az emberek egy része azt mondja, hogy ez túlzás, de a divatban soha semmi sem sok. Úgy gondolom, ha jól érzed magad valamiben, akkor rendben van, hordhatod. Mindig is szerettem a divatot, de négy évvel ezelőtt kezdtem el igazán érdeklődni iránta, és kezdtem el odafigyelni ezekre a dolgokra. Boldoggá tesz jól kinézni és szép ruhákat viselni

- fogalmazott a magazinnak adott interjúban Szoboszlai.