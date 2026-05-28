Kitör a perpatvar Szoboszlai Dominik miatt, a külsejéről van szó

Alulértékelte Szoboszlai Dominik külsejét az egyik, labdarúgókkal foglalkozó portál – legalábbis a rajongók szerint. A Liverpool magyar válogatott középpályása ugyanis az ötödik lett a világ legsármosabb focistáinak rangsorolásában, de a kommentek között kirobbant a vita arról, hogy ez egyáltalán nem így van, mert nincs nála helyesebb játékos.
Magabiztos megjelenése és stílusos személyisége miatt gyorsan odáig lettek érte a labdarúgás világában
– fogalmazott Szoboszlai Dominikról a mahifutbol nevű Instagram-oldal, amely "csak" az ötödik helyre tette a Liverpool középpályását a legsármosabb focisták listáján.
A 25 éves magyart olyan labdarúgók előzték meg, mint Paulo Dybala, Jude Bellingham vagy William Saliba – a rajongók szerint azonban ez butaság, mert Szoboszlai Dominiknál nincs helyesebb játékos a világon. Ennek pedig hangot is adtak a hozzászólások között.
Szoboszlai a legjóképűbb
– fogalmazott egy kommentelő. Egy másik úgy fogalmazott:
Szoboszlai jobban néz ki, mint a többiek.
