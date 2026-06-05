Nagy bejelentést tett a Real Madrid, Szoboszlai Dominik is érintett

Történetének legnagyobb átigazolási ajánlatára készül a Real Madrid – ezt Florentino Pérez jelentette be. A találgatások persze azonnal beindultak, ezért a klubelnök gyorsan hozzátett pár dolgot: nem Jérémy Dokuról, nem Erling Haalandról és nem is Harry Kane-ről van szó. Sőt, a teljes Premier League mezőnyét kizárta. Ami magyar szempontból azért fontos, mert a királyi gárdával Szoboszlai Dominikot is rendre szóba hozzák – de ezek szerint nem érte érkezik majd a legalább 150 millió eurós ajánlat.

Mégsem Szoboszlai Dominikot akarja a Real Madrid enöke, Florentino Pérez (balra)?

Fotó: Getty Images

Mégsem Szoboszlai Dominikot akarja a Real Madrid?

Florentino Pérez azután szállt be az ígéretháborúba, hogy a másik klubelnökjelölt, Enrique Riquelme elkezdte azt.

Mourinho érkezik, érkezik Konaté, és mondok még egy nevet: Dumfries. Kiváló jobbhátvéd. Emellett más posztokra is érkeznek majd magas szintű futballisták. A jövő héten ajánlatot teszünk egy Bajnokok Ligájában szereplő klubnak. Ez lesz a Real Madrid történetének legnagyobb átigazolási ajánlata, legalább 150 millió euró értékben. Nem Doku, nem Haaland és nem Kane. Támadóról beszélünk, de nem a Premier League-ből érkezik. Egy igazi galaktikus játékosról van szó

– idézi a Magyar Nemzet Florentino Pérez szavait.

Szoboszlai Dominikot többször is hírbe hozták már a Real Madriddal, de a magyar válogatott középpályás klubja, a Liverpool a Premier League-ben szerepel – márpedig a klubelnök szerint nem az angol bajnokságból akarnak igazolni –, ebből kiindulva pedig a 25 labdarúgó mégsem szerepel a királyi gárda kiszemeltjei között.