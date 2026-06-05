Nagy bejelentést tett a Real Madrid, Szoboszlai Dominik is érintett

Történetének legnagyobb átigazolási ajánlatára készül a Real Madrid – ezt Florentino Pérez jelentette be. A találgatások persze azonnal beindultak, ezért a klubelnök gyorsan hozzátett pár dolgot: nem Jérémy Dokuról, nem Erling Haalandról és nem is Harry Kane-ről van szó. Sőt, a teljes Premier League mezőnyét kizárta. Ami magyar szempontból azért fontos, mert a királyi gárdával Szoboszlai Dominikot is rendre szóba hozzák – de ezek szerint nem érte érkezik majd a legalább 150 millió eurós ajánlat.
Florentino Pérez azután szállt be az ígéretháborúba, hogy a másik klubelnökjelölt, Enrique Riquelme elkezdte azt.
Mourinho érkezik, érkezik Konaté, és mondok még egy nevet: Dumfries. Kiváló jobbhátvéd. Emellett más posztokra is érkeznek majd magas szintű futballisták. A jövő héten ajánlatot teszünk egy Bajnokok Ligájában szereplő klubnak. Ez lesz a Real Madrid történetének legnagyobb átigazolási ajánlata, legalább 150 millió euró értékben. Nem Doku, nem Haaland és nem Kane. Támadóról beszélünk, de nem a Premier League-ből érkezik. Egy igazi galaktikus játékosról van szó
– idézi a Magyar Nemzet Florentino Pérez szavait.
Szoboszlai Dominikot többször is hírbe hozták már a Real Madriddal, de a magyar válogatott középpályás klubja, a Liverpool a Premier League-ben szerepel – márpedig a klubelnök szerint nem az angol bajnokságból akarnak igazolni –, ebből kiindulva pedig a 25 labdarúgó mégsem szerepel a királyi gárda kiszemeltjei között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.