Nagy a hallgatás, Szoboszlai Dominik sorsa napokon belül eldőlhet Madridban

Mozgalmas éjszakát hozott a spanyol labdarúgás, ugyanis a Real Madrid két elnökjelöltje is nagy horderejű bejelentéssel rukkolt elő. A jelenlegi klubelnök, Florentino Pérez közölte: amennyiben ismét bizalmat kap a tagságtól, José Mourinho veszi át a csapat irányítását. A portugál szakember egy Real Madrid-mezben rögzített videóban erősítette meg, hogy elfogadta a felkérést. Pérez kihívója sem maradt adós a látványos ígéretekkel: bejelentette, hogy megválasztása esetén megszerzi Erling Haalandot é Rodrit, és ennek alátámasztására a norvég támadó nevével ellátott Real Madrid-mezt is bemutatta. De vajon mi lesz Szoboszlai Dominikkal?
A magyar válogatott csapatkapitányát 2028 nyaráig köti szerződés a Liverpoolhoz, ugyanakkor – ahogy azt korábban maga a játékos is elmondta – pályafutásának alakulása már nem kizárólag az ő kezében van.
A nemzetközi sajtó az elmúlt hónapokban folyamatosan arról cikkezett, hogy a Real Madrid kiemelt figyelemmel követi a 25 éves középpályás teljesítményét, sőt több beszámoló szerint a spanyol klub már lépéseket is tett a megszerzése érdekében. A királyi gárda szurkolói szintén szívesen látnák a magyar futballistát Madridban, így nem lenne meglepetés, ha Florentino Pérez a közeljövőben bejelentené az érkezését.
A Florentino Pérez újraválasztását támogató közösségi oldalon egy figyelemfelkeltő videó jelent meg, amelyhez azt a szöveget írták: „Még sokszor kell történelmet írnunk.” A felvételen ezt követően José Mourinho tűnik fel Real Madrid-mezben, majd mindössze egyetlen szót mond: „Igen.”
A videó egyértelmű üzenetet hordoz: amennyiben Pérez ismét elnyeri az elnöki posztot, Mourinho visszatérhet a Real Madrid kispadjára. A portugál tréner 2010 és 2013 között már irányította a madridi együttest, amellyel spanyol bajnoki címet szerzett.
A június 7-én záruló elnökválasztásig várhatóan Szoboszlai Dominik jövője is végleg eldől.
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