Nagy a hallgatás, Szoboszlai Dominik sorsa napokon belül eldőlhet Madridban

Mozgalmas éjszakát hozott a spanyol labdarúgás, ugyanis a Real Madrid két elnökjelöltje is nagy horderejű bejelentéssel rukkolt elő. A jelenlegi klubelnök, Florentino Pérez közölte: amennyiben ismét bizalmat kap a tagságtól, José Mourinho veszi át a csapat irányítását. A portugál szakember egy Real Madrid-mezben rögzített videóban erősítette meg, hogy elfogadta a felkérést. Pérez kihívója sem maradt adós a látványos ígéretekkel: bejelentette, hogy megválasztása esetén megszerzi Erling Haalandot é Rodrit, és ennek alátámasztására a norvég támadó nevével ellátott Real Madrid-mezt is bemutatta. De vajon mi lesz Szoboszlai Dominikkal?

Szoboszlai Dominik sorsa napokon belül eldőlhet a Real Madridnál Fotó: DeFodi Images

Szoboszlai Dominik szerződése

A magyar válogatott csapatkapitányát 2028 nyaráig köti szerződés a Liverpoolhoz, ugyanakkor – ahogy azt korábban maga a játékos is elmondta – pályafutásának alakulása már nem kizárólag az ő kezében van.

A nemzetközi sajtó az elmúlt hónapokban folyamatosan arról cikkezett, hogy a Real Madrid kiemelt figyelemmel követi a 25 éves középpályás teljesítményét, sőt több beszámoló szerint a spanyol klub már lépéseket is tett a megszerzése érdekében. A királyi gárda szurkolói szintén szívesen látnák a magyar futballistát Madridban, így nem lenne meglepetés, ha Florentino Pérez a közeljövőben bejelentené az érkezését.

🚨💣 BREAKING: Dominik Szoboszlai WANTS to join Real Madrid on the EXPIRY of his current contract ✅



He has REFUSED new terms with Liverpool whilst still having 2 years left on his current deal



He intends to let his contract RUN DOWN and leave for FREE pic.twitter.com/nXUUpBxIRL — Half-Time Hoax (@halftimehoax) June 3, 2026

Florentino Péreznek José Mourinho már igent mondott

A Florentino Pérez újraválasztását támogató közösségi oldalon egy figyelemfelkeltő videó jelent meg, amelyhez azt a szöveget írták: „Még sokszor kell történelmet írnunk.” A felvételen ezt követően José Mourinho tűnik fel Real Madrid-mezben, majd mindössze egyetlen szót mond: „Igen.”

A videó egyértelmű üzenetet hordoz: amennyiben Pérez ismét elnyeri az elnöki posztot, Mourinho visszatérhet a Real Madrid kispadjára. A portugál tréner 2010 és 2013 között már irányította a madridi együttest, amellyel spanyol bajnoki címet szerzett.

A június 7-én záruló elnökválasztásig várhatóan Szoboszlai Dominik jövője is végleg eldől.