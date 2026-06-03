Ördög Nóra sem hagyta szó nélkül Szoboszlai Dominik vitákat kiváltó szettjét

Valóságos mémcunamit indított el Szoboszlai Dominik legutóbbi, extravagáns megjelenése. A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitányának merész szettje pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián: a trendet korábban az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Rendőrség, sőt a Magyar Honvédség is meglovagolta, miközben internetezők százai készítettek saját változatokat a sokat emlegetett összeállításról. A mémőrületből természetesen a hazai sztárvilág sem maradt ki: Ördög Nóra is az elsők között reagált Szoboszlai különleges outfitjére.
Szoboszlai Dominik extravagáns öltözéke Ördög Nórát is megszólalásra késztette. A népszerű műsorvezető a közösségi médiában csatlakozott a futótűzként terjedő trendhez, és a mesterséges intelligencia segítségével magára generáltatta a magyar válogatott csapatkapitányának sokat emlegetett szettjét, amelyet a Liverpool középpályása a telki edzőközpontba érkezve viselt.
Miközben az internetet ellepték a vicces reakciók és mémek, Ördög Nóra kifejezetten pozitívan vélekedett Szoboszlai ruhájáról.
Szerintem menő a szetted, #SzoboszlaiDominik!
– írta a fotóhoz a műsorvezetőnő, aki ezzel egyértelműen a öltözék támogatói közé állt.
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