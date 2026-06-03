Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ördög Nóra sem hagyta szó nélkül Szoboszlai Dominik vitákat kiváltó szettjét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 14:35
Ördög Nóraruha
A népszerű műsorvezetőnőnek is van véleménye a magyar játékos öltözékéről. Ördög Nóra teljesen odáig volt Szoboszlai Dominik megjelenésétől.

Valóságos mémcunamit indított el Szoboszlai Dominik legutóbbi, extravagáns megjelenése. A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitányának merész szettje pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián: a trendet korábban az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Rendőrség, sőt a Magyar Honvédség is meglovagolta, miközben internetezők százai készítettek saját változatokat a sokat emlegetett összeállításról. A mémőrületből természetesen a hazai sztárvilág sem maradt ki: Ördög Nóra is az elsők között reagált Szoboszlai különleges outfitjére.

Ördög Nóra odáig van Szoboszlai Dominik ruhájáért
Ördög Nóra odáig van Szoboszlai Dominik ruhájáért
Fotó: TV2

Ördög Nóra odáig van Szoboszlai Dominik megjelenéséért 

Szoboszlai Dominik extravagáns öltözéke Ördög Nórát is megszólalásra késztette. A népszerű műsorvezető a közösségi médiában csatlakozott a futótűzként terjedő trendhez, és a mesterséges intelligencia segítségével magára generáltatta a magyar válogatott csapatkapitányának sokat emlegetett szettjét, amelyet a Liverpool középpályása a telki edzőközpontba érkezve viselt.

Miközben az internetet ellepték a vicces reakciók és mémek, Ördög Nóra kifejezetten pozitívan vélekedett Szoboszlai ruhájáról.

Szerintem menő a szetted, #SzoboszlaiDominik!

– írta a fotóhoz a műsorvezetőnő, aki ezzel egyértelműen a öltözék támogatói közé állt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu