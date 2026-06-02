"Kötelessége, hogy trendi és előremutató legyen” – magyar divattervező állt ki Szoboszlai vitákat kiváltó szettje mellett

Szoboszlai Dominik ezúttal nem a játékával, hanem a szettjével került a figyelem középpontjába. A Liverpool sztárja a magyar válogatott telki összetartására bő szárú, fehér rövidnadrágban, kék ingben és fekete mokaszinben érkezett, amely mellett egyszerűen lehetetlen volt szó nélkül elmenni. A merész viselet alaposan megosztotta a szurkolókat: sokan értetlenül álltak előtte, és úgy vélték, Dominik ezúttal túl messzire ment a divatozással. Lapunk ezért megkereste Makány Mártát, az ország egyik legismertebb divattervezőjét, aki azonban teljesen másként látta a helyzetet, sőt egyenesen odáig volt a válogatott csapatkapitányának megjelenéséért.
Nekem nagyon tetszett. Szerintem nem abból kell kiindulni, hogy ezt Magyarországon vagy Budapesten ki venné fel. Az ő öltözködését abban a közegben és kontextusban kell vizsgálni, amelyben ő él és mozog. Dominiknak gyakorlatilag munkaköri kötelessége, hogy trendi, modern és előremutató legyen. Kiváló adottságú, rendkívül jóképű fiatalember, akinek szinte minden jól áll. Egy korszerű, divatos stílust képvisel, és ez a szett is tökéletesen beleillik ebbe a képbe
- mondta Makány Márta stylist, aki a szurkolókat leginkább megosztó bőszárú nadrágról is szót ejtett, hiszen sokaknál éppen ez a darab verte ki a biztosítékot.
Ha megnézzük a nagy divatesemények vagy érkezések résztvevőit, nagyon sokan viselnek hasonló rövidnadrágot. Ez jelenleg egy létező és kifejezetten divatos trend ebben a stílusirányzatban. Ráadásul ne felejtsük el, hogy Dominik valószínűleg a világ legmenőbb divatmárkáinak darabjait hordja. Ebben a kategóriában gyakorlatilag nehéz mellényúlni: amit ezeknél a márkáknál megvásárol, az eleve a legfrissebb divatot képviseli.
Lapunk azt is felvetette a divattervezőnek, hogy vajon a Szoboszlai által képviselt bő szabású darabok jelenthetik-e az elkövetkező évek meghatározó divatirányzatát. Erre Makány Márta úgy reagált, hogy szerinte már nem Szoboszlai követi a divatot, hanem inkább ő diktálja azt.
A divat nagyon széles spektrumon mozog, és Dominik fiatal emberként megengedheti magának, hogy a legmerészebb trendeket is viselje. Éppen ezért én ezt nem látom problémának vagy különösebb kérdésnek. Egyszerűen divatos. Sőt, az ő helyzetében már nemcsak követi a divatot, hanem alakítja is. Világsztár futballistaként bármit vesz fel, azzal hatással van a trendekre. Bizonyos értelemben már Szoboszlai formálja a divatot
- zárta a magyar divattervező.
A magyar válogatott pénteken este (19:45) lép pályára Finnország ellen a Puskás Arénában, majd négy nappal később (19:00) Kazahsztánnal játszanak felkészülési mérkőzést Debrecenben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.