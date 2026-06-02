"Kötelessége, hogy trendi és előremutató legyen” – magyar divattervező állt ki Szoboszlai vitákat kiváltó szettje mellett

Szoboszlai Dominik ezúttal nem a játékával, hanem a szettjével került a figyelem középpontjába. A Liverpool sztárja a magyar válogatott telki összetartására bő szárú, fehér rövidnadrágban, kék ingben és fekete mokaszinben érkezett, amely mellett egyszerűen lehetetlen volt szó nélkül elmenni. A merész viselet alaposan megosztotta a szurkolókat: sokan értetlenül álltak előtte, és úgy vélték, Dominik ezúttal túl messzire ment a divatozással. Lapunk ezért megkereste Makány Mártát, az ország egyik legismertebb divattervezőjét, aki azonban teljesen másként látta a helyzetet, sőt egyenesen odáig volt a válogatott csapatkapitányának megjelenéséért.

Szoboszlai Dominik meglehetősen feltűnő szettben érkezett meg a magyar válogatott összetartására / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Nekem nagyon tetszett. Szerintem nem abból kell kiindulni, hogy ezt Magyarországon vagy Budapesten ki venné fel. Az ő öltözködését abban a közegben és kontextusban kell vizsgálni, amelyben ő él és mozog. Dominiknak gyakorlatilag munkaköri kötelessége, hogy trendi, modern és előremutató legyen. Kiváló adottságú, rendkívül jóképű fiatalember, akinek szinte minden jól áll. Egy korszerű, divatos stílust képvisel, és ez a szett is tökéletesen beleillik ebbe a képbe

- mondta Makány Márta stylist, aki a szurkolókat leginkább megosztó bőszárú nadrágról is szót ejtett, hiszen sokaknál éppen ez a darab verte ki a biztosítékot.

Ha megnézzük a nagy divatesemények vagy érkezések résztvevőit, nagyon sokan viselnek hasonló rövidnadrágot. Ez jelenleg egy létező és kifejezetten divatos trend ebben a stílusirányzatban. Ráadásul ne felejtsük el, hogy Dominik valószínűleg a világ legmenőbb divatmárkáinak darabjait hordja. Ebben a kategóriában gyakorlatilag nehéz mellényúlni: amit ezeknél a márkáknál megvásárol, az eleve a legfrissebb divatot képviseli.

A divattervező szerint Szoboszlai Dominik formálja a divatot

Lapunk azt is felvetette a divattervezőnek, hogy vajon a Szoboszlai által képviselt bő szabású darabok jelenthetik-e az elkövetkező évek meghatározó divatirányzatát. Erre Makány Márta úgy reagált, hogy szerinte már nem Szoboszlai követi a divatot, hanem inkább ő diktálja azt.

A divat nagyon széles spektrumon mozog, és Dominik fiatal emberként megengedheti magának, hogy a legmerészebb trendeket is viselje. Éppen ezért én ezt nem látom problémának vagy különösebb kérdésnek. Egyszerűen divatos. Sőt, az ő helyzetében már nemcsak követi a divatot, hanem alakítja is. Világsztár futballistaként bármit vesz fel, azzal hatással van a trendekre. Bizonyos értelemben már Szoboszlai formálja a divatot

- zárta a magyar divattervező.