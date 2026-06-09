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Friss fotón Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya, mindenki odáig van érte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 12:30
kislányaBuzsik Borka
Buzsik Borka nagyon aranyos fotót mutatott. Így bújócskázik Szoboszlai Dominik kislánya.
B.
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Imádnivaló fotót mutatott édesanyja Szoboszlai Dominik kislányáról. Buzsik Borka megmutatta, hogyan bújócskázik a tavaly született gyermekük – a kép pedig igazán magával ragadta a rajongókat.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya
Nagyon aranyos fotó készült Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislányáról
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Miközben a finnek elleni találkozó után Szoboszlai Dominik gőzerővel a magyar válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésére készül, addig felesége és kislánya mesés környezetben töltik az időt. Erről Buzsik Borka mutatott egy nagyon aranyos fotót az Instagram-oldalán.

Piszkos kis lábak

– írta Szoboszlai Dominik felesége a kép mellé, amelyen gyermekük mezítláb játszik a teraszon, egy hatalmas virágkaspó mögött bújócskázva, miközben a háttérben gyönyörű panoráma nyílik.

Így játszik Szoboszlai Dominik kislánya:

A gyermek mezítláb játszik a teraszon, egy hatalmas virágkaspó mögött bújócskázva
Fotó: Instagram

A kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzést 19 órától Debrecenben rendezik meg, és az M4 Sport élőben közvetíti.

@borsonline_aktualis

Tiszta apja Szoboszlai Dominik kislánya Szoboszlai Dominik kislánya egyedi mezben látogatott ki a Liverpool meccsére, és szurkolt édesapjának. #bors #szoboszlaidominik #kislany #buzsikborka #liverpool #sport #borsonline

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