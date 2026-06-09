Friss fotón Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya, mindenki odáig van érte

Imádnivaló fotót mutatott édesanyja Szoboszlai Dominik kislányáról. Buzsik Borka megmutatta, hogyan bújócskázik a tavaly született gyermekük – a kép pedig igazán magával ragadta a rajongókat.

Nagyon aranyos fotó készült Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislányáról

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Miközben a finnek elleni találkozó után Szoboszlai Dominik gőzerővel a magyar válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésére készül, addig felesége és kislánya mesés környezetben töltik az időt. Erről Buzsik Borka mutatott egy nagyon aranyos fotót az Instagram-oldalán.

Piszkos kis lábak

– írta Szoboszlai Dominik felesége a kép mellé, amelyen gyermekük mezítláb játszik a teraszon, egy hatalmas virágkaspó mögött bújócskázva, miközben a háttérben gyönyörű panoráma nyílik.

Így játszik Szoboszlai Dominik kislánya:

A gyermek mezítláb játszik a teraszon, egy hatalmas virágkaspó mögött bújócskázva

Fotó: Instagram

A kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzést 19 órától Debrecenben rendezik meg, és az M4 Sport élőben közvetíti.