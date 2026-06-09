Friss fotón Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya, mindenki odáig van érte

Imádnivaló fotót mutatott édesanyja Szoboszlai Dominik kislányáról. Buzsik Borka megmutatta, hogyan bújócskázik a tavaly született gyermekük – a kép pedig igazán magával ragadta a rajongókat.
Miközben a finnek elleni találkozó után Szoboszlai Dominik gőzerővel a magyar válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésére készül, addig felesége és kislánya mesés környezetben töltik az időt. Erről Buzsik Borka mutatott egy nagyon aranyos fotót az Instagram-oldalán.
Piszkos kis lábak
– írta Szoboszlai Dominik felesége a kép mellé, amelyen gyermekük mezítláb játszik a teraszon, egy hatalmas virágkaspó mögött bújócskázva, miközben a háttérben gyönyörű panoráma nyílik.
A kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzést 19 órától Debrecenben rendezik meg, és az M4 Sport élőben közvetíti.
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