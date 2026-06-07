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Csapás, csapás hátán: nagyon rossz híreket kapott Marco Rossi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 14:27
válogatottmarco rossisallai roland
Az MLSZ a közösségi oldalán adott tájékoztatást. Marco Rossi kulcsemberei közül Sallai Roland és Kerkez Milos elhagyták a magyar válogatottat.
MM
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A már a finnek elleni felkészülési mérkőzés (2-1) előtt kidőlt Schön Szabolcs, Dárdai Márton és Bolla Bendegúz után újabb fontos játékosairól kénytelen lemondani Marco Rossi. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a keddi (19.00, tv: M4 Sport), debreceni Magyarország-Kazahsztán meccsen nem számíthat két kulcsemberére: Sallai Roland és Kerkez Milos elhagyták a csapatot.

Újabb alapemberek hagyták ott Marco Rossi csapatát
Újabb alapemberek hagyták ott Marco Rossi csapatát
Fotó: NurPhoto via AFP

A rossz híreket az X-en közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. A közleményből kiderül, hogy a 67-szeres válogatott Sallai Achillesz-ínsérülés, a nemzeti tizenegyben 32-szer szerepelt Kerkez pedig magánéleti okból nem játszhat a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Marco Rossi kénytelen változtatni a kezdő tizenegyén

A második és harmadik legértékesebb futballistánkként számon tartott játékosok általában a Rossi-csapat alapemberei: Finnország ellen Sallai végigjátszotta a pénteki meccset, Kerkezt pedig a 80. percben váltotta Nagy Zsolt a magyar válogatottban.

A magyar-finn (2-1) meccs összefoglalója:

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