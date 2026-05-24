Tiszta apja, Szoboszlai Dominik kislányát messziről felismerni a stadionban - Fotó

Szezonbeli utolsó klubmeccsét játssza az angol címvédő. A Liverpool-Brentford összecsapásra Szoboszlai Dominik kislánya is kilátogatott.
A tavaly nyáron született picit édesanyja, Buzsik Borka vitte ki az Anfieldre. A pici egyedi mezben érkezett, Szoboszlai nyolcas dressze feszül rajta, így messziről ki lehet találni, ki a kicsi édesapja.
Hajrá apa
- írta Buzsik Borka a képre, mely az édesanyja Instagram-történetében látható.
