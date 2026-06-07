„Álmaink szertartása” – Feleségül vette élete szerelmét Marco Rossi elfeledett játékosa – Fotók

Sallói Dániel a tavaly júliusi lánykérés után, május utolsó napján Mallorcán feleségül vette amerikai szerelmét, Victoriát. A magyar válogatottban is szerepelt 29 éves futballista a nászútjuk első napjait követően az Instagramon közzétette a gyönyörű házassági szertartás képeit.

Egy héttel az esküvőjük után Sallói Dániel és Victoria posztolták a ceremónia legjobb képeit

Fotó: Instagram/danielsalloi

„Álmaink szertartása képkockákban” – kommentálta a Sallói házaspár a spanyolországi fotókat, ahová afféle kompromisszumos helyszínként voltak hivatalosak az ifjú pár amerikai és magyar szerettei, rokonai, közeli barátai.

Az alábbi képre kattintva végiglapozhatod Sallói Dánielék mallorcai esküvőjének képeit:

Sallói Dániel 2021-ben négyszer játszott a magyar válogatottban, de 2022 nyara óta a keretbe sem hívta be őt Marco Rossi szövetségi kapitány. A hajdani 13-szoros válogatott Sallói István fia itthon az Újpest és a Gyirmót játékosa volt, de immár 10. éve az Egyesült Államokban profiskodik: februárig a Kansas Cityt szolgálta (286 tétmérkőzésen 67 gólt és 43 gólpasszt jegyzett), azóta pedig 14 meccsen 4 gól és 3 gólpassz a mérlege a kanadai Toronto FC-ben.