Fotókon a magyar válogatott focista álomotthona, feleségül veszi a menyasszonyát

sallói dániel
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 18:30
Torontoköltözésotthon
Kansasből Torontóba költözött. Sallói Dániel gyönyörű lakásban folytatja az életét menyasszonyával, Victoriával.
Beköltözött új amerikai otthonába a magyar válogatott focista Sallói Dániel, aki több mint tíz év után hagyta el a Sporting Kansast, és igazolt Torontóba. A 29 éves játékos és menyasszonya megmutatták, milyen gyönyörű lakásban folytatják az életüket.

Sallói Dániel magyar válogatott focista
Sallói Dániel négy alkalommal szerepelt a magyar válogatottban Fotó: Szabó Miklós

Sallói Dániel otthona

Sallói nem kiemelt fizetésű játékosként csatlakozott új klubjához, de a korábbihoz hasonló pénzt fog keresni Torontóban – ahol már meg is találta új otthonát. A 4-szeres magyar válogatott focista az Instagram-oldalán mutatta meg, amerikai menyasszonyával, Victoriával milyen álomszép lakásba költöztek.

A 29 éves focista és menyasszonya beköltöztek új otthonukba Fotó: Instagram

Új otthon

– írta Sallói Dániel a közösségi oldalra feltöltött fotó mellé, amelyen a szerelme már a tányérokat és a poharakat pakolgatja a beépített konyhabútor polcaira. A következő képen Victoria a teraszon látható, ahonnan mesés kilátás nyílik Torontóra.

A lakásból mesés kilátás nyílik a városra Fotó: Instagram

Sallói Dániel az álomotthon megtalálása mellett tavaly az amerikai állampolgárságot is megkapta, üzleti vállalkozásként egy padelklubot nyitott, idén nyáron pedig feleségül veszi a menyasszonyát.

 

