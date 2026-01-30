"Elveszítettünk két focistát" - Robbie Keane nem kertelt a Fradi veresége után

Oda a veretlenség, a Ferencváros 4-0-ra kikapott a Nottingham otthonában az Európa-liga alapszakaszában. Ezzel eldőlt, hogy a gárda nem lesz automatikusan nyolcaddöntős. A Fradi a 12. helyen végzett a tabellán, februárban a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec ellen játszik a rájátszásban.

Robbie Keane szerint sokat hibáztak a Fradi játékosai Fotó: Purger Tamás

Robbie Keane vezetőedző érthetően nem értékelt boldogan, igaz, szerinte nem történt tragédia Angliában.

"Szomorú vagyok, hogy egy ilyen szép veretlen sorozatot így zártunk le. De tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen ellenfelünk a világ legerősebb bajnokságában játszik. Azt is tudtuk, hogy nem szabad sokat hibázni, ehhez képest sok buta hibát követtünk el"

- mondta a lefújás után az ír szakember, aki kiemelte Varga Barnabást és Tóth Alexet, akiket télen adott el a klub.

Varga Barni és Alex a legjobbak között voltak. Elveszítettünk két focistát, s egyelőre nem tudjuk pótolni őket

- szomorkodott az edző a Nottingham-Fradi meccs után.

Ez vár a Fradira a folytatásban

Pénteken 13 órakor a sorsoláson dől el, hogy a Celtic vagy a Ludogorec lesz-e a Ferencváros ellenfele februárban. Siker esetén a nyolcaddöntőben két portugál gárda, a Porto, vagy a Braga várhat a zöld-fehérekre.