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Baleset történt a magyar-kazah meccsen, majd jött Szoboszlai és a bombagól

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 21:00 / FRISSÍTÉS: 2026. június 09. 21:04
KazahsztánMagyarország
Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Tóth Rajmund is betalált. Sajnálatos balesetet és bombagólt is hozott a Magyarország-Kazahsztán meccs.

3-1-es hazai sikerrel zárult a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés. Szoboszlai Dominik egyenlítését követően gólpasszt adott Schäfer Andrásnak, aki élete egyik legszebb találatát szerezte. Majd az újonc Tóth Rajmund állította be a végeredményt. Az első játékrészt viszont egy sajnálatos baleset árnyékolta be.

Magyarország-Kazahsztán: Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik egyenlített a Magyarország-Kazahsztán meccsen
Fotó: TumbaszHedi

Magyarország-Kazahsztán 3-1

A kazahok kezdték jobban a találkozót. 

Sőt, a 9. percben a vezetést is megszerezték: Szergej Malij egy szögletet követően fejelt Tóth Balázs kapujába.

A mieink gyorsan egyenlíthettek volna, de Varga Barnabás visszagurított labdáját Redzic Damir nem tudta gólra váltani, majd Tóth Alex próbálkozását védte a vendégek kapusa.

Az első félidő közepén egy kisebb riadalom tört ki a Nagyerdei Stadionban, amikor leszakadt a pókkamera. A játékvezető rövid időre félbeszakította a találkozót, az esetben viszont szerencsére senki nem sérült meg.

Leszakadt a pókkamera a Fotó: TumbaszHedi

A csapatok 1-0-ás kazah vezetéssel vonultak az öltözőbe, a második játékrészt viszont a magyarok kezdték jobban. 

Az 52. percben a csereként beállt Szűcs Tamás tette középre a labdát, Szoboszlai Dominik pedig közelről egyenlített.

A csapatkapitánynak ez már a 18. gólja volt a válogatottban. A mérkőzés hajrájára emberelőnybe került Marco Rossi szövetségi kapitány csapata, miután Makszim Szamorodov a 63. percben úgy felrúgta Osváth Zsoltot, hogy azért megkapta a második sárga lapját.

Négy perccel később Schäfer András kapta meg a labdát Szoboszlaitól, és csaknem 30 méterről bombagólt ragasztott a kazah kapuba, megszerezve ezzel a vezetést a mieinknek.

A 27 éves középpályásnak ez volt az 5. gólja a válogatottban.

A 93. percben az újonc Tóth Rajmund vitte be a kegyelemdöfést a kazahoknak, amikor első válogatott mérkőzésén rögtön góllal hálálta meg Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát – beállítva ezzel a 3-1-es végeredményt.

 

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