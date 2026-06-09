Baleset történt a magyar-kazah meccsen, majd jött Szoboszlai és a bombagól

3-1-es hazai sikerrel zárult a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés. Szoboszlai Dominik egyenlítését követően gólpasszt adott Schäfer Andrásnak, aki élete egyik legszebb találatát szerezte. Majd az újonc Tóth Rajmund állította be a végeredményt. Az első játékrészt viszont egy sajnálatos baleset árnyékolta be.

Szoboszlai Dominik egyenlített a Magyarország-Kazahsztán meccsen

Fotó: TumbaszHedi

Magyarország-Kazahsztán 3-1

A kazahok kezdték jobban a találkozót.

Sőt, a 9. percben a vezetést is megszerezték: Szergej Malij egy szögletet követően fejelt Tóth Balázs kapujába.

A mieink gyorsan egyenlíthettek volna, de Varga Barnabás visszagurított labdáját Redzic Damir nem tudta gólra váltani, majd Tóth Alex próbálkozását védte a vendégek kapusa.

Az első félidő közepén egy kisebb riadalom tört ki a Nagyerdei Stadionban, amikor leszakadt a pókkamera. A játékvezető rövid időre félbeszakította a találkozót, az esetben viszont szerencsére senki nem sérült meg.

Leszakadt a pókkamera a Fotó: TumbaszHedi

A csapatok 1-0-ás kazah vezetéssel vonultak az öltözőbe, a második játékrészt viszont a magyarok kezdték jobban.

Az 52. percben a csereként beállt Szűcs Tamás tette középre a labdát, Szoboszlai Dominik pedig közelről egyenlített.

A csapatkapitánynak ez már a 18. gólja volt a válogatottban. A mérkőzés hajrájára emberelőnybe került Marco Rossi szövetségi kapitány csapata, miután Makszim Szamorodov a 63. percben úgy felrúgta Osváth Zsoltot, hogy azért megkapta a második sárga lapját.

Négy perccel később Schäfer András kapta meg a labdát Szoboszlaitól, és csaknem 30 méterről bombagólt ragasztott a kazah kapuba, megszerezve ezzel a vezetést a mieinknek.

A 27 éves középpályásnak ez volt az 5. gólja a válogatottban.