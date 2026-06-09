Mindenki azt találgatja, mit szorongatott a kezében Szoboszlai Dominik - fotó

Kivételt tett a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzésen (19:00, tv: M4 Sport) Szoboszlai Dominik. A válogatott csapatkapitánya szinte már szokást csinált abból, hogy a találkozó előtti pályabejárást egy kávékeverő pálcikával a szájában teszi meg – ezúttal viszont valami egészen más tűnt fel a kezében.

Szoboszlai Dominik a Magyarország-Kazahsztán meccs előtt nem a szokásos kávékeverő pálcikával tűnt fel

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik és társai a Puskás Arénához hasonlóan a debreceni Nagyerdei Stadionban is több mint egy órával a mérkőzés kezdete előtt járták be a pályát, a csapatkapitány valamin mégis változtatott. A szokásos kávékeverő pálcika helyett egy ital tűnt fel a kezében, szúrták ki az éles szemú rajongók – akik azonnal találgatni kezdtek, vajon miről is van szó.

Szoboszlai kezében mintha egy úgynevezett maté tök tűnt volna fel, amiből a nagyon egészséges – és a labdarúgók körében népszerű – maté teákat szokták fogyasztani.

Szoboszlai kezében mintha egy úgynevezett maté tök tűnt volna fel

Fotó: Tumbász Hédi

A Nagyerdei Stadionban készült fotók tanúsága szerint viszont több magyar válogatott játékos – például Varga Barnabás – is maradt inkább a mérkőzés előtti kávénál, és azzal a kezükben járták be a pályát a találkozót megelőzően.

Varga Barnabás maradt a mérkőzés előtti kávénál

Fotó: Tumbász Hédi

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