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Videón a Magyarország-Kazahsztán meccs bombagólja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Schafer András
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 20:47 / FRISSÍTÉS: 2026. június 09. 20:50
válogatottbombagól
Bombagól született a Nagyerdei Stadionban. Schäfer András csaknem 30 méterről talált be a Magyarország-Kazahsztán mecsen.
B.
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Óriási gólt lőtt Schäfer András a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési meccsen. A 27 éves középpályás csaknem 30 méterről talált a kapuba a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Magyarország-Kazahsztán: Schäfer András gólja
Schäfer András csaknem 30 méterről talált be a Magyarország-Kazahsztán mecsen
Fotó: TumbaszHedi

Magyarország-Kazahsztán: Schäfer András gólja

Schäfer András 1-1-es döntetlennél kapta meg a labdát Szoboszlai Dominiktól – aki az egyenlítő találatot szerezte –, és csaknem 30 méterről, hatalmas erővel lőtte ki a kazah kapu felső sarkát.

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