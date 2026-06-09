Videón a Magyarország-Kazahsztán meccs bombagólja

Óriási gólt lőtt Schäfer András a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési meccsen. A 27 éves középpályás csaknem 30 méterről talált a kapuba a debreceni Nagyerdei Stadionban.
Schäfer András 1-1-es döntetlennél kapta meg a labdát Szoboszlai Dominiktól – aki az egyenlítő találatot szerezte –, és csaknem 30 méterről, hatalmas erővel lőtte ki a kazah kapu felső sarkát.
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