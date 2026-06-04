Tragikusan fiatalon meghalt a Fradi ismert arca, még Újpesten is gyászolják

Gyászol az egész Fradi család, miután elhunyt a klub egyik széles körben ismert szurkolója. A társai fájó szívvel búcsúznak Ádámtól – akinek a halála még a legnagyobb rivális Újpest szimpatizánsait is megérintette.

Elhunyt a Fradi egyik ismert szurkolója / Fotó: Pexels

Gyászolnak a fradisták

Nyugodj békében Ádám, találkozunk az égi lelátón!

– közölte a tragikus hírt a B-Közép 1928 nevű Facebook-oldal.

A bejegyzést elárasztották a részvétnyilvánítások és a búcsúüzenetek.

Részvétem, ilyen fiatalon...

– fogalmazott egy drukker a hozzászólások között. Más azt írta:

Legyen neki könnyű a föld.

A 32 éves fiatalembert nemcsak az FTC-szurkolók gyászolják, hanem Soroksáron is – ahol korábban focizott. Sőt, Kisvárdáról is érkezett részvétnyilvánítás, és még a zöld-fehérek legnagyobb, ősi riválisának, az Újpestnek a drukkerei közül is többen megjelentek a bejegyzés alatt:

Nyugodjon békében

– írták.