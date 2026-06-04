Tragikusan fiatalon meghalt a Fradi ismert arca, még Újpesten is gyászolják

Gyászol az egész Fradi család, miután elhunyt a klub egyik széles körben ismert szurkolója. A társai fájó szívvel búcsúznak Ádámtól – akinek a halála még a legnagyobb rivális Újpest szimpatizánsait is megérintette.
Nyugodj békében Ádám, találkozunk az égi lelátón!
– közölte a tragikus hírt a B-Közép 1928 nevű Facebook-oldal.
A bejegyzést elárasztották a részvétnyilvánítások és a búcsúüzenetek.
Részvétem, ilyen fiatalon...
– fogalmazott egy drukker a hozzászólások között. Más azt írta:
Legyen neki könnyű a föld.
A 32 éves fiatalembert nemcsak az FTC-szurkolók gyászolják, hanem Soroksáron is – ahol korábban focizott. Sőt, Kisvárdáról is érkezett részvétnyilvánítás, és még a zöld-fehérek legnagyobb, ősi riválisának, az Újpestnek a drukkerei közül is többen megjelentek a bejegyzés alatt:
Nyugodjon békében
– írták.
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