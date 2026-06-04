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Tragikusan fiatalon meghalt a Fradi ismert arca, még Újpesten is gyászolják

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 13:25
Fradiszurkolók
Még Újpestről is üzentek. Elhunyt a Fradi egyik ismert szurkolója.
B.
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Gyászol az egész Fradi család, miután elhunyt a klub egyik széles körben ismert szurkolója. A társai fájó szívvel búcsúznak Ádámtól – akinek a halála még a legnagyobb rivális Újpest szimpatizánsait is megérintette.

Gyász: Elhunyt a Fradi szurkolója
Elhunyt a Fradi egyik ismert szurkolója / Fotó: Pexels

Gyászolnak a fradisták

Nyugodj békében Ádám, találkozunk az égi lelátón!

– közölte a tragikus hírt a B-Közép 1928 nevű Facebook-oldal.

A bejegyzést elárasztották a részvétnyilvánítások és a búcsúüzenetek.

Részvétem, ilyen fiatalon...

– fogalmazott egy drukker a hozzászólások között. Más azt írta:

Legyen neki könnyű a föld.

A 32 éves fiatalembert nemcsak az FTC-szurkolók gyászolják, hanem Soroksáron is – ahol korábban focizott. Sőt, Kisvárdáról is érkezett részvétnyilvánítás, és még a zöld-fehérek legnagyobb, ősi riválisának, az Újpestnek a drukkerei közül is többen megjelentek a bejegyzés alatt:

Nyugodjon békében

– írták.

 

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