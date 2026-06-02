Borbély Balázs ezt nem teszi zsebre, bukást jósolnak a Fradi új edzőjének

A hétvégi budapesti BL-döntő valamelyest háttérbe szorította, ám ennek ellenére is hatalmas visszhangot váltott ki pénteken, hogy Borbély Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője távozik a kisalföldi klubtól, és a Ferencváros kispadján folytatja. A hír természetesen sokként érte a győri szurkolókat, akik joggal számítottak arra, hogy jövőre is a sikeredző irányításával vágnak neki a szezonnak, amely során már a nemzetközi porondon is bizonyíthatnak. Néhányuk szerint ráadásul szakmailag sem lesz kifizetődő Borbély Balázs számára a váltás.

Borbély Balázs váltja Robbie Keane-t a Ferencváros kispadján / Fotó: Mirkó István

Borbély Balázs célkeresztbe került Győrben

Az ETO-szimpatizánsok egyértelműen nehezen emésztették meg a váltást, elégedetlenségüket pedig meglehetősen durva hozzászólásokkal fejezték ki a közösségi médiában.

Élete döntése volt az ETO. Élete bukása lesz az FTC

– írta ez egyik drukker.

"Minden tekintetben leszerepelt az ember. El lehet ismerni az itt végzett munkáját, de az sem mentesíti fel az alól, hogy elárulta a csapatot ahol igazi edzővé vált" – fejezte ki nemtetszését a másik szurkoló.

"Akármennyire kedveltem eddig, most lerombolta ezt. Remélem a stábból nem visz magával senkit" – tette hozzá a harmadik.

A Bors egyébként úgy tudja, a Fradihoz távozó szakember maga kérte győri szerződésének felmondását, és úgy gondolta, hogy kérése után békésen tudnak szakítani, ez azonban nem valósult meg. Úgy tudjuk, a Győr vezetői veszekedtek vele, becsmérelték. Nem véletlen, hogy a távozása bejelenésekor is kritikusan utaltak a bajnokcsapat mesterére.