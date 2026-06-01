Most kaptuk a lesújtó hírt: elhunyt a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar súlyemelő

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 19:20
A megrendítő hírt a sportági szövetség tudatta. Hetvenkét éves korában elhunyt Száraz László

Fájdalmas veszteség érte a magyar sportvilágot: hetvenkét éves korában elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. Halálhírét a hazai sportági szövetség tudatta.

Elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő

A nagykállói születésű Száraz László legjelentősebb eredményeit, így országos bajnoki győzelmét tiszaújvárosi versenyzőként könnyűsúlyban érte el. Legkiemelkedőbb nemzetközi sikere világbajnoki második helyezése volt, amelyet az egyesült államokbeli Gettysburgben ért el 1978-ban, szakításban a 60 kilogrammosok között. 1978-ban a Havirovban megrendezett Európa-bajnokságon szakításban és összetettben is ezüstérmes volt, akárcsak 1979-ben Várnában, ahol lökésben végzett Eb-másodikként.

A versenysport befejezését követően az 1988-as szöuli nyári olimpián a súlyemelő-válogatott masszőreként tevékenykedett. Több éven keresztül a Tiszaújvárosi Sport Club szakosztályvezetője volt. A város sportéletében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Életműdíjjal tüntették ki.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
