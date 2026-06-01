Most kaptuk a lesújtó hírt: elhunyt a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar súlyemelő

Fájdalmas veszteség érte a magyar sportvilágot: hetvenkét éves korában elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. Halálhírét a hazai sportági szövetség tudatta.

Fotó: freepik.com

A nagykállói születésű Száraz László legjelentősebb eredményeit, így országos bajnoki győzelmét tiszaújvárosi versenyzőként könnyűsúlyban érte el. Legkiemelkedőbb nemzetközi sikere világbajnoki második helyezése volt, amelyet az egyesült államokbeli Gettysburgben ért el 1978-ban, szakításban a 60 kilogrammosok között. 1978-ban a Havirovban megrendezett Európa-bajnokságon szakításban és összetettben is ezüstérmes volt, akárcsak 1979-ben Várnában, ahol lökésben végzett Eb-másodikként.

A versenysport befejezését követően az 1988-as szöuli nyári olimpián a súlyemelő-válogatott masszőreként tevékenykedett. Több éven keresztül a Tiszaújvárosi Sport Club szakosztályvezetője volt. A város sportéletében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Életműdíjjal tüntették ki.