Megtörte a csendet a pályán összeesett Christian Eriksen

Jobban van és már otthon gyógyul a Christian Eriksen labdarúgó. Mint ismert, a 34 éves dán játékos azok után lett rosszul a vasárnapi, Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésen, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon egyszer már átélt hasonlóan drámai pillanatokat. Most megtörte a csendet, és elmondta: a helyzet most teljesen más.
Mindenkivel tudatni szeretném, hogy jobban érzem magam, és már itthon vagyok a családommal
- írta ki az Instagramra Christian Eriksen. Hozzátette, a történtek nagy hatással voltak rá és a családjára.
De szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ez más helyzet volt, mint ami 2021-ben történt. Jól érzem magam, és a felépülésem megkezdődött.
A 34 éves dán nemcsak azoknak mondott köszönetet, akik most a segítségére siettek a pályán, hanem azoknak az orvosoknak is, akik az évek során gondoskodtak róla.
A beültetett defibrillátora (ICD) ugyanis most pontosan azt tette, amire tervezték: megvédte, amikor szüksége volt rá.
Christian Eriksen jelenleg a felépülésre, a családjával töltött időre, a nyaralásra és a gyermekeivel való focizásra koncentrál.
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