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Arne Slot lelki bántalmazó volt, kitört a botrány Liverpoolban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 06:45
liverpoolnémetország
Ahogy az lenni szokott, egyre több pletyka kering a menesztett edzőről. Arne Slot liverpooli távozása után a német Bild írt egy botránycikket a szakemberről.
HWK
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Arne Slotot egy hete szombaton menesztette az FC Liverpool. A 47 éves holland edzőnek kiválóan indult az angliai pályafutása, hiszen az első szezonja végén, 2025 tavaszán bajnoki címet nyert a Vörösökkel. Tavaly nyáron 450 millió font értékben erősítette meg keretét, de a Liverpool nem javult, hanem romlott, és az ötödik helyre csúszott vissza.

Arne Slot leszólta a Németországból érkezett játékosokat
Arne Slot leszólta a Németországból érkezett játékosokat Fotó: Soccrates Images

A szezonzáró értékelés után a Liverpool annak ellenére elköszönt tőle, hogy Slot szerződése eredetileg 2027-ig szólt, és most körülbelül 7 millió fontot fizetnek neki a felmondás miatt. A menesztés után egyre több cikk jelenik meg arról, hogy Slot mellett milyen volt a hangulat az öltözőben. A SPORT BILD megdöbbentő riportot közöl, amely szerint 

az „arrogáns” Slot elidegenítette a sztárjátékosokat az Anfielden.

Arne Slot nem válogatta meg a szavait

A német oldal úgy tudja, Slot rendszeresen leszólta az új játékosokat, azt mondta nekik, hogy nem vettek részt a bajnoki cím megszerzésében, emellett becsmérlő megjegyzésekkel illette azokat, akik Németországból érkeztek. Tekintettel arra, hogy a Liverpool keretének jelentős része korábban a Bundesligában játszott, ez a fajta kritika nem aratott osztatlan sikert.

„Az egyik probléma a sztárjátékosokkal való bánásmódja volt. Bár a szezon elején dicséretet kapott Diogo Jota tragikus halála után tanúsított tapintatos hozzáállásáért, más területeken túllépte a határt. Az objektív kritika keveredett az arroganciával és a személyes szurkálódásokkal. Például olyan kérdésekkel támadta a nyári új fiúkat, mint: »Te nyerted a Premier League-et?«” A Bundesligából érkezőknek rendszeresen beszólt: Németországban is lehet így játszani... 2025-ben Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké érkezett a Bundesligából, összesen több mint 250 millió euróért. Csapattársaik, Konaté, Szoboszlai, Gravenberch és Endo szintén eredetileg közvetlenül Németországból érkeztek; a rekordösszegért igazolt Isak a Dortmundban játszott. Érthető, hogy Slot szavai nem tetszettek nekik" - írja a Bild, amelyet a Yahoo idézett.

Arne Slot utódja Andoni Iraola lett Liverpoolban.

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