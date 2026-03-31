Marco Rossi nem hagyja magát: így döntött Szoboszlairól

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 17:49
Marco Rossi tiszteli Arne Slotot, de a válogatott kezdőcsapatáról ő dönt. Szoboszlai Dominik kezd a magyar-görög meccsen.

Szlovénia után Görögország ellen játszik ma felkészülési meccset a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi ki is hirdette kezdőcsapatát, melyben egyértelművé tette: ő dönt Szoboszlai Dominikról, nem pedig Arne Slot. Ez a magyar-görög találkozó összeállításán is látszik.

Marco Rossi tiszteli Arne Slotot, de Szoboszlairól ő dönt a magyar-görög meccsen Fotó: Tumbász Hédi

A Liverpool edzője a válogatott szünet előtt kérte a szövetségi kapitányokat, pihentessék a Vörösök szerinte fáradt játékosait. Marco Rossi ezután kijelentette, ő sem szól bele a Pool szakmai munkájába, ugyanezt viszont elvárja. Szoboszlai a szlovének ellen 87 percet volt a pályán, s a csapatkapitány természetesen kezdő lesz ma a görögök ellen is.

Magyar-görög: így kezdenek a magyarok

A magyar válogatott kezdőcsapata

Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Tóth A., Schäfer, Vitális - Sallai, Redzic, Szoboszlai

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
