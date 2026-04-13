Élő adásban kért bocsánatot Szoboszlai Dominik

A kedd esti Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00) előtt kért bocsánatot a hazai csapat szurkolóitól Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a Vörösök 2-0-ás hátrányból várják a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjének visszavágóját, és a találkozót megelőző sajtótájékoztatón szóba került a magyar középpályás nézeteltérése a drukkerekkel.

Szoboszlai Dominik még a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA Kupa-meccs lefújása után tett furcsa gesztust és mutogatott a szurkolók felé.

Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek

– fogalmazott az élő adásban közvetített sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik. Hozzátette, a Liverpool-szurkolók is érezhetik, hogy nem helyezi magát feléjük.

A 25 éves magyar válogatott középpályás a PSG elleni összecsapásról elmondta, hisz benne, hogy kétgólos hátrányból is fordítani tudnak, mert tudja, mire képesek.

Sokszor megmutattuk már ezt, és erre van szükségünk holnap is

– mondta Szoboszlai. Kiemelte, mindent bele fognak adni, és a legjobbjukat fogják nyújtani az első perctől kezdve a végéig.

Készen állok meghalni a pályán holnap, és ezt minden játékos nevében elmondhatom. Nagyon akarjuk, és sokat dolgozunk érte. Az Anfielden pedig bármi megtörténhet.

A magyar játékos elmondta, teljesen más lesz a keddi mérkőzés, mint a múlt heti. Bár a kétgólos előnyön túl a PSG mellett szól az is, hogy a Liverpoollal ellentétben nem játszott a hétvégén, Szoboszlai Dominik szerint ezzel meg kell birkózniuk.