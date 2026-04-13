Élő adásban kért bocsánatot Szoboszlai Dominik

A kedd esti Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00) előtt kért bocsánatot a hazai csapat szurkolóitól Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a Vörösök 2-0-ás hátrányból várják a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjének visszavágóját, és a találkozót megelőző sajtótájékoztatón szóba került a magyar középpályás nézeteltérése a drukkerekkel.
Szoboszlai Dominik még a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített FA Kupa-meccs lefújása után tett furcsa gesztust és mutogatott a szurkolók felé.
Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek
– fogalmazott az élő adásban közvetített sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik. Hozzátette, a Liverpool-szurkolók is érezhetik, hogy nem helyezi magát feléjük.
A 25 éves magyar válogatott középpályás a PSG elleni összecsapásról elmondta, hisz benne, hogy kétgólos hátrányból is fordítani tudnak, mert tudja, mire képesek.
Sokszor megmutattuk már ezt, és erre van szükségünk holnap is
– mondta Szoboszlai. Kiemelte, mindent bele fognak adni, és a legjobbjukat fogják nyújtani az első perctől kezdve a végéig.
Készen állok meghalni a pályán holnap, és ezt minden játékos nevében elmondhatom. Nagyon akarjuk, és sokat dolgozunk érte. Az Anfielden pedig bármi megtörténhet.
A magyar játékos elmondta, teljesen más lesz a keddi mérkőzés, mint a múlt heti. Bár a kétgólos előnyön túl a PSG mellett szól az is, hogy a Liverpoollal ellentétben nem játszott a hétvégén, Szoboszlai Dominik szerint ezzel meg kell birkózniuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.