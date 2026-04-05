Szoboszlai mit akart elérni? Átlépett egy határt a liverpooli szurkolóknál

A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó angol FA Kupában, és a legjobb négy közé jutott. A vendégek súlyos veresége után a szurkolók természetesen csalódottak voltak, és ennek hangot adtak. Arne Slot vezetőedző ellen tüntettek, és számon kérték a játékosokat. Úgy tűnik, Szoboszlai Dominiknak nem tetszett a reakció, és értetlenkedéssel, gúnyos tapssal reagált, végül csapattársa, Federico Chiesa tolta el onnan. Az esetről számos fotó és videó készült, futótűzként terjed a liverpooli szurkolók között.
Szoboszlai már korábban is jelezte, nem érti, miért mennek korán haza a liverpooli szurkolók, akik mintha magukra hagynák a játékosokat. Már az a nyilatkozata sem ült jól a híveknél, és a szombati csak olaj volt a tűzre, mert most sokan a stadioban maradtak. Egy bérletes liverpooli drukker az X-en öntötte ki a lelkét, és Szoboszlainak is üzent, egy róla készült képpel illusztrálta az írását.
Szerintem ez a kép tökéletesen összefoglalja a szurkolók és a játékosok közötti jelenlegi szakadékot. Micsoda változás egy év alatt! Mindannyian milliomosok, és úgy tűnik, mostanra teljesen elszakadtak a valóságtól. Különösen azok fektetnek rengeteg időt és pénzt a klub követésébe, akik idegenbe is elkísérik a csapatot. Végig ott maradnak, és annyit szurkolnak, amennyit csak tudnak – de ha azt látják, hogy a menedzsert és a csapatot nem érdekeli a dolog, akkor nem fogják támogatni a klubot. A Liverpool-szurkolók általában nem készítenek transzparenseket és nem skandálják a saját edzőjük kirúgását, de a korai távozás és egy másik edző nevének éneklése már közel áll ehhez. Az ironikus „Hodgson az angol válogatottba” skandálás hasonló volt ahhoz, ami az Etihadban történt az Alonso-féle rigmusokkal. A menedzser lassan elvesztette a szurkolókat, mindannyian reméltük, hogy megfordítja a helyzetet, de ennek egyszerűen nincs jele, biztosan a tulajdonosok is látják ezt?
Csak azt nem értem, hogy Szoboszlai mit akart elérni? Láthatta, hogy alig maradt valaki, és azok, akik maradtak, egyszerűen nem fogják megtapsolni ezt a kudarcot. Ideje a változásnak, mielőtt a romlás igazán beindul, és visszatérünk ahhoz, hogy csak néha nyerjünk egy kupát.
- írta Nick Collins, akit közel 12 ezren követnek az X-en.
A Liverpoolnak már csak a Bajnokok Ligájában maradt reális esélye arra, hogy a 2025/26-os szezonban trófeát nyerjen. Az angol csapat szerdán a Paris Saint-Germain otthonában lép fel a sorozat negyeddöntőjének első meccsén.
