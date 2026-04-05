Szoboszlai mit akart elérni? Átlépett egy határt a liverpooli szurkolóknál

A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó angol FA Kupában, és a legjobb négy közé jutott. A vendégek súlyos veresége után a szurkolók természetesen csalódottak voltak, és ennek hangot adtak. Arne Slot vezetőedző ellen tüntettek, és számon kérték a játékosokat. Úgy tűnik, Szoboszlai Dominiknak nem tetszett a reakció, és értetlenkedéssel, gúnyos tapssal reagált, végül csapattársa, Federico Chiesa tolta el onnan. Az esetről számos fotó és videó készült, futótűzként terjed a liverpooli szurkolók között.

Szoboszlai Dominik reakciója nem tetszett a szurkolóknak Fotó: Visionhaus

Szoboszlai frustrated with the few Liverpool fans who stayed till the end. Bring him to the Etihad. pic.twitter.com/ml1d5SoUJU — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 4, 2026

Szoboszlai már korábban is jelezte, nem érti, miért mennek korán haza a liverpooli szurkolók, akik mintha magukra hagynák a játékosokat. Már az a nyilatkozata sem ült jól a híveknél, és a szombati csak olaj volt a tűzre, mert most sokan a stadioban maradtak. Egy bérletes liverpooli drukker az X-en öntötte ki a lelkét, és Szoboszlainak is üzent, egy róla készült képpel illusztrálta az írását.

I think this one image sums up the disconnect between the fans and the players at the moment.



What a difference a year makes in that regard. They’re all millionaires and just seem totally disconnected from reality these days.



The away fans especially, invest so much time and… pic.twitter.com/AWxsalYJVN — Nick Collins (@Nick___Collins) April 5, 2026

