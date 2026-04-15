Szoboszlai többet érdemelt, nem értjük a szurkolók támadását

Nem lesz magyar főszereplője a budapesti BL-döntőnek. A címvédő Paris Saint-Germain a hazai, tükörsima győzelem után az Anfielden is 2-0-ra intézte el a Liverpoolt. A visszavágón a játék ugyan sokkal kiegyenlítettebb volt, mindkét félnek megvoltak a helyzetei, azonban a kapu előtt a párizsiak voltak élesebbek. A lefújást követően Szoboszlai Dominik látványosan magába roskadt, teljesítménye miatt azonban nem kell szégyenkeznie.
A mérkőzés statisztikákkal foglalkozó Sofascore a találkozó második legjobb értékelésével jutalmazta a magyar középpályást, egyedül a duplázó Ousmane Dembélé előzte meg.
Szoboszlai kiemelkedett a mezőnyből: övé volt a legtöbb labdaérintés, a legtöbb sikeres passzt, emellett a megnyert párharcok és a labdaszerzések számában is az élen végzett. Ezek mind olyan kulcsmutatók, amelyek különösen fontosak egy középpályás számára.
A számok alapján Szoboszlai nem szolgált rá a vereségre, és bármilyen őt ért kritika megalapozatlannak tűnik. A lefújást követően ugyanakkor néhány szurkoló őt tette felelőssé a kapott gólokért.
"Mindkét bekapott gólnál ő adta el a labdát" – írta az egyik drukker.
"Egyáltalán nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, nem értem a statisztikákat" – fogalmazott a másik szurkoló a közösségi médiában.
Az objektív adatok azonban egyértelműen mellette szólnak, tehát a Liverpool-szimpatizánsoknak inkább Arne Slot együttesének más tagjaira ellene koncentrálnia.
Szoboszlaival felnőtt pályafutása során először fordul elő, hogy trófea nélkül zárja a szezont.
A Liverpool legközelebb április 19-én (15:00, Spíler 1) a városi rivális Everton otthonába látogat, a szezon hátralévő részében pedig a Bajnokok Ligája-indulást érő helyezések megtartása lesz a cél a Premier League-ben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.