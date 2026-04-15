Szoboszlai többet érdemelt, nem értjük a szurkolók támadását

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 16:00
A Liverpool kedd este búcsúzott a Bajnokok Ligája küzdelmeitől. A kiesés ellenére Szoboszlai Dominik a statisztikák alapján nemcsak csapata, hanem a teljes mezőny egyik legjobbja volt.

Nem lesz magyar főszereplője a budapesti BL-döntőnek. A címvédő Paris Saint-Germain a hazai, tükörsima győzelem után az Anfielden is 2-0-ra intézte el a Liverpoolt. A visszavágón a játék ugyan sokkal kiegyenlítettebb volt, mindkét félnek megvoltak a helyzetei, azonban a kapu előtt a párizsiak voltak élesebbek. A lefújást követően Szoboszlai Dominik látványosan magába roskadt, teljesítménye miatt azonban nem kell szégyenkeznie.

Szoboszlai Dominik elsírta magát a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája mérkőzést követően
Szoboszlai Dominik elsírta magát a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája mérkőzést követően / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlai kiemelkedett a Liverpoolból

A mérkőzés statisztikákkal foglalkozó Sofascore a találkozó második legjobb értékelésével jutalmazta a magyar középpályást, egyedül a duplázó Ousmane Dembélé előzte meg.

Szoboszlai kiemelkedett a mezőnyből: övé volt a legtöbb labdaérintés, a legtöbb sikeres passzt, emellett a megnyert párharcok és a labdaszerzések számában is az élen végzett. Ezek mind olyan kulcsmutatók, amelyek különösen fontosak egy középpályás számára.

A számok alapján Szoboszlai nem szolgált rá a vereségre, és bármilyen őt ért kritika megalapozatlannak tűnik. A lefújást követően ugyanakkor néhány szurkoló őt tette felelőssé a kapott gólokért.

"Mindkét bekapott gólnál ő adta el a labdát" – írta az egyik drukker.

"Egyáltalán nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, nem értem a statisztikákat" – fogalmazott a másik szurkoló a közösségi médiában.

Az objektív adatok azonban egyértelműen mellette szólnak, tehát a Liverpool-szimpatizánsoknak inkább Arne Slot együttesének más tagjaira ellene koncentrálnia. 

Szoboszlaival felnőtt pályafutása során először fordul elő, hogy trófea nélkül zárja a szezont. 

A Liverpool legközelebb április 19-én (15:00, Spíler 1) a városi rivális Everton otthonába látogat, a szezon hátralévő részében pedig a Bajnokok Ligája-indulást érő helyezések megtartása lesz a cél a Premier League-ben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu