Szoboszlai többet érdemelt, nem értjük a szurkolók támadását

Nem lesz magyar főszereplője a budapesti BL-döntőnek. A címvédő Paris Saint-Germain a hazai, tükörsima győzelem után az Anfielden is 2-0-ra intézte el a Liverpoolt. A visszavágón a játék ugyan sokkal kiegyenlítettebb volt, mindkét félnek megvoltak a helyzetei, azonban a kapu előtt a párizsiak voltak élesebbek. A lefújást követően Szoboszlai Dominik látványosan magába roskadt, teljesítménye miatt azonban nem kell szégyenkeznie.

Szoboszlai kiemelkedett a Liverpoolból

A mérkőzés statisztikákkal foglalkozó Sofascore a találkozó második legjobb értékelésével jutalmazta a magyar középpályást, egyedül a duplázó Ousmane Dembélé előzte meg.

Szoboszlai kiemelkedett a mezőnyből: övé volt a legtöbb labdaérintés, a legtöbb sikeres passzt, emellett a megnyert párharcok és a labdaszerzések számában is az élen végzett. Ezek mind olyan kulcsmutatók, amelyek különösen fontosak egy középpályás számára.

🇭🇺 | He can hold his head high



Dominik Szoboszlai in #LIVPSG:



• Most touches (99)

• Most accurate passes (62)

• Most ground duels won (8)

• Most total duels won (11)

• Most ball recoveries (11)

• Most ball carries (28)

• Longest ball carrying distance (234.8m)



— Sofascore Football (@Sofascore) April 14, 2026

A számok alapján Szoboszlai nem szolgált rá a vereségre, és bármilyen őt ért kritika megalapozatlannak tűnik. A lefújást követően ugyanakkor néhány szurkoló őt tette felelőssé a kapott gólokért.

"Mindkét bekapott gólnál ő adta el a labdát" – írta az egyik drukker.

"Egyáltalán nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, nem értem a statisztikákat" – fogalmazott a másik szurkoló a közösségi médiában.

Az objektív adatok azonban egyértelműen mellette szólnak, tehát a Liverpool-szimpatizánsoknak inkább Arne Slot együttesének más tagjaira ellene koncentrálnia.

Szoboszlaival felnőtt pályafutása során először fordul elő, hogy trófea nélkül zárja a szezont.

A Liverpool legközelebb április 19-én (15:00, Spíler 1) a városi rivális Everton otthonába látogat, a szezon hátralévő részében pedig a Bajnokok Ligája-indulást érő helyezések megtartása lesz a cél a Premier League-ben.