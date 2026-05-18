"Hagyjátok már békén a srácot!" - Őrület, amit Szoboszlaival művel pokolra kívánt edzője

A Chelsea elleni hazai 1-1, majd főleg az Aston Villa elleni 4-2-es idegenbeli vereség után újra a kritikák kereszttüzébe került Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. A tavalyi angol bajnokcsapat az 5. helyre visszacsúszva várja a Premier League utolsó fordulóját, ráadásul úgy, hogy még mindig nem sikerült bebiztosítani az alapvető célként kitűzött őszi Bajnokok Ligája-indulást. A szurkolók már petíciót indítottak a holland tréner leváltásáért. Burkoltan neki szólt a nyáron távozó klublegenda, Mohamed Szalah szombati kritikája is (szerinte a Pool a bajnoki pontokon túl elvesztette a játékstílusát és az identitását), amit lájkolt a csapata java része, köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A drukkereket külön dühíti, amit Slot művel a csapat legjobbjával, Szoboszlaival ebben a szezonban.

Mintha Szoboszlai Dominik (jobbra) ezt kérdezné Arne Slottól: Főnök, most akkor hol kell megint játszanom?

A kisebb-nagyobb sérülésektől sújtott Liverpoolban egyrészt "csapágyasra hajtja" a kihagyhatatlan Szoboszlait, másrészt úgy tologatja ide-oda a csapatrészek között, mintha egy sakkfigura lenne. Vagy inkább úgy használja minden felmerülő probléma esetén, mint egy multifunkciós svájci bicskát – mérgelődnek a Vörösök hívei.

A Sky Sports éppen az Aston Villa elleni vesztes rangadó kapcsán tette fel a kérdést:

Melyik Szoboszlai Dominik legjobb pozíciója?

What is Dominik Szoboszlai's best position? 👥 pic.twitter.com/87JrUhUTHR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2026

A leginkább belső középpályásként hasznos magyar futballsztár a pénteki meccsen – kényszerből – jobb oldali támadóként játszott (a sérülése után még csak csere Szalah helyéről gyakran középre húzódva). Ahogy a fenti táblázatból kitűnik: ezt a szerepkört 8-szor töltötte be a Slot-csapatban; míg irányítóként 11-szer; jobbhátvédként szintén 8-szor; csatárként egyszer, míg eredeti posztján eddig csak 6-szor számított rá az edzője.

Szoboszlai Dominik az edző svájci bicskája

"Slot állandúan úgy használja, mint egy svájci bicskát. B**szus, hagyjátok már békén a srácot, hogy be tudjon épülni a saját posztján!";

"Hát nem a jobb szélen, az tuti! Tegyétek középre, és hagyjátok már ezt a svájci bicska dolgot";

"Középen ő a vezér, neki kell irányítania a játékot";