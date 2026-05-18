Gyászol Hollywood: meghalt a Világok harca legendás vörös hajú sztárja

Mély gyászba borult Hollywood: 96 éves korában elhunyt Ann Robinson, a klasszikus sci-fi filmek egyik legismertebb arca, aki örökre beírta magát a filmtörténelembe az 1953-as Világok harca főszereplőjeként.

Elhunyt a Világok harca sztárja

A legendás vörös hajú színésznő szeptember 26-án halt meg Los Angeles-i otthonában, a hírt azonban csak most erősítette meg unokája, Tori Bravo a The Hollywood Reporternek. Robinson halála sokkolta a rajongókat, akik azonnal elárasztották a közösségi oldalakat megható búcsúüzenetekkel.

Ann Robinson pályafutása egészen különleges módon indult. A filmiparba kaszkadőrként és tapasztalatlan szerződéses színészként került be a Paramount Picturesnél, miután sikeresen meghallgatott George Pal producer és vizuális effektusguru előtt. Ez a lehetőség végül örökre megváltoztatta az életét.

A világhírnevet az hozta meg számára, amikor megkapta Sylvia Van Buren szerepét a H.G. Wells regényéből készült Világok harca című filmben. A produkció akkoriban óriási szenzációnak számított, és Oscar-díjat is nyert. Robinson egy könyvtártudományt oktató tanárnőt alakított, aki Gene Barry karakterével együtt próbálta megállítani a Földet elpusztítani készülő marslakókat.

A film különösen emlékezetes jelenetei közé tartozott, amikor a marslakók hatalmas hősugarakkal pusztították el a városokat, miközben Robinson karaktere rettegve menekült az invázió elől. A színésznő ikonikus sikolyai és félelemtől átitatott alakítása a mai napig a sci-fi műfaj egyik legismertebb filmes pillanata.

A rajongók megható üzenetekkel búcsúztak a legendától. Egy kommentelő így írt róla:

Összetört a szívem! Ő tanította meg a világ nőit arra, hogyan kell rettegve sikítani. Az embersége rengeteget adott a Világok harcához. Nyugodj békében, gyönyörű Ann.

Egy másik az Express szerint pedig az egyik leghíresebb jelenetét idézte fel: