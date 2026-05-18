KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol Hollywood: meghalt a Világok harca legendás vörös hajú sztárja

halálhír
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 09:50
elhunytVilágok harcaszínésznő
96 éves korában elhunyt Ann Robinson, az 1953-as Világok harca ikonikus színésznője.

Mély gyászba borult Hollywood: 96 éves korában elhunyt Ann Robinson, a klasszikus sci-fi filmek egyik legismertebb arca, aki örökre beírta magát a filmtörténelembe az 1953-as Világok harca főszereplőjeként.

Elhunyt a Világok harca sztárja
Elhunyt a Világok harca sztárja
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A legendás vörös hajú színésznő szeptember 26-án halt meg Los Angeles-i otthonában, a hírt azonban csak most erősítette meg unokája, Tori Bravo a The Hollywood Reporternek. Robinson halála sokkolta a rajongókat, akik azonnal elárasztották a közösségi oldalakat megható búcsúüzenetekkel.

Elhunyt a Világok harca sztárja

Ann Robinson pályafutása egészen különleges módon indult. A filmiparba kaszkadőrként és tapasztalatlan szerződéses színészként került be a Paramount Picturesnél, miután sikeresen meghallgatott George Pal producer és vizuális effektusguru előtt. Ez a lehetőség végül örökre megváltoztatta az életét.

A világhírnevet az hozta meg számára, amikor megkapta Sylvia Van Buren szerepét a H.G. Wells regényéből készült Világok harca című filmben. A produkció akkoriban óriási szenzációnak számított, és Oscar-díjat is nyert. Robinson egy könyvtártudományt oktató tanárnőt alakított, aki Gene Barry karakterével együtt próbálta megállítani a Földet elpusztítani készülő marslakókat.

A film különösen emlékezetes jelenetei közé tartozott, amikor a marslakók hatalmas hősugarakkal pusztították el a városokat, miközben Robinson karaktere rettegve menekült az invázió elől. A színésznő ikonikus sikolyai és félelemtől átitatott alakítása a mai napig a sci-fi műfaj egyik legismertebb filmes pillanata.

A rajongók megható üzenetekkel búcsúztak a legendától. Egy kommentelő így írt róla:

Összetört a szívem! Ő tanította meg a világ nőit arra, hogyan kell rettegve sikítani. Az embersége rengeteget adott a Világok harcához. Nyugodj békében, gyönyörű Ann.

Egy másik az Express szerint pedig az egyik leghíresebb jelenetét idézte fel:

Ann Robinson örökre nyomot hagyott a filmtörténelemben abban a jelenetben, amikor a marslakók megragadják a vállát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu