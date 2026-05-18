KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló felvételek: medve kószált egy iskola melletti buszmegállóban - Videó

medve
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 09:43
videófelvétel
Egy medvét észleltek a Kolozs megyei Apahidán, egy buszmegálló közelében. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a vadállat egy iskola melletti megállónál futott el, miközben két ember is a közelben tartózkodott.

Az esetet az Apahida községhez tartozó dezméri iskola közelében felszerelt kamera rögzítette. A felvételen látható, amint a medve elszalad a buszmegálló mellett, ahol éppen két személy várakozott – írja a Maszol.

Az apahidai önkormányzat fokozott óvatosságra figyelmeztette a lakosokat a medve felbukkanása után. Azt kérik, hogy a szülők különösen figyeljenek a gyerekekre az udvarokon és a házak környékén, amíg a vadállatot nem találják meg.

A hatóságok arra kérik a helyieket, hogy ne hagyjanak ételmaradékot a kukákban vagy a házak környékén, mert az odacsalhatja a medvét. A háziállatok gazdáit egyúttal arra figyelmeztették, hogy az állatokat biztonságos helyen tartsák. „Arra kérjük a lakosságot, hogy ne essenek pánikba, ugyanakkor legyenek óvatosak és felelősségteljesek” – közölték a hatóságok.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu