Sokkoló felvételek: medve kószált egy iskola melletti buszmegállóban - Videó

Az esetet az Apahida községhez tartozó dezméri iskola közelében felszerelt kamera rögzítette. A felvételen látható, amint a medve elszalad a buszmegálló mellett, ahol éppen két személy várakozott – írja a Maszol.

Az apahidai önkormányzat fokozott óvatosságra figyelmeztette a lakosokat a medve felbukkanása után. Azt kérik, hogy a szülők különösen figyeljenek a gyerekekre az udvarokon és a házak környékén, amíg a vadállatot nem találják meg.

A hatóságok arra kérik a helyieket, hogy ne hagyjanak ételmaradékot a kukákban vagy a házak környékén, mert az odacsalhatja a medvét. A háziállatok gazdáit egyúttal arra figyelmeztették, hogy az állatokat biztonságos helyen tartsák. „Arra kérjük a lakosságot, hogy ne essenek pánikba, ugyanakkor legyenek óvatosak és felelősségteljesek” – közölték a hatóságok.