„Nekünk az ezüstérem nem ér semmit" - Kubatov Gábor nem kertelt a kupasiker után

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a MOL Magyar Kupa szombati döntőjében, így a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat. A fővárosiak az előző két évben elvesztett finálé után harmadszorra már begyűjtötték a 25. diadalukat. A szombati siker után Kubatov Gábor, az FTC elnöke is ezzel kezdte az értékelését.

Kubatov Gábor elismerte, nagy jelentősége van a Fradi kupagyőzelmének Fotó: Kurucz Árpád

Kubatov Gábor a lelkierőt dicsérte

Sok jelentősége van a győzelemnek, harmadszor kerültünk döntőbe, és ez is épphogy csak meglett egy kései góllal. Nagy lelkierő kellett ehhez, mert egy nagyszerű Zalaegerszeg ellen játszottunk... Azért van nagy jelentősége ennek a győzelemnek, mert a Fradiban az ezüstérmek nem számítanak. Ha megkérdezel egy szurkolót, hogy mikor voltunk másodikak, senki sem foglalkozik vele, csak azt tudjuk, hányszor voltunk bajnokok. Nekünk az ezüstérem nem ér semmit, ezért ennek a sikernek hihetetlen jelentősége van

- mondta az M4 Sportnak Kubatov Gábor.

A Ferencváros a kupagyőzelemmel elérte, hogy a második számú európai kupasorozat kvalifikációjában már biztosan indulhat, de ha a jövő hétvégi utolsó fordulóban az éllovas Győrt megelőzve megvédi a címét a Fizz Ligában, akkor ezt BL-selejtezős részvételre cseréli.