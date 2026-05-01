Magyar fiatalok a világfutball legnagyobb reménységeinek toplistáján

Két külföldön légióskodó magyar, Yaakobishvili Áron és Pécsi Ármin és egy NB I-ben szereplő ukrán-magyar fiatal is bekerült a 100 legmagasabbra értékelt fiatal futballkapus közé a Nemzetközi Sporttudományi Központ (CIES) listáján.
A svájci adatelemző cég statisztikai modelljében a 23 évesnél fiatalabb labdarúgók utóbbi egy év során gyűjtött játékpercei és azok jelentősége (például a bajnokság rangja és a mérkőzések eredményei) alapján becsülték meg a tehetségek átigazolási értékét. A legtöbbre, 47,3 millió euróra (17,3 milliárd forint) a 20 éves belga Mike Penderst taksálják, akit a Chelsea adott kölcsön Strasbourgba. Az élmezőny tagja még a 22 éves német Jonas Urbig (Bayern München, 41 millió euró – azaz 15 milliárd forint) és a 21 éves francia Robin Risser (Lens, 35,3 milló euró –12,9 milliárd forint).
A magyar kapusreménységek közül felkerült a listára a 20 éves Yaakobishvili Áron (2,1 millió euró – 770 millió forint) és a 21 éves Pécsi Ármin (1,4 millió euró – 510 millió forint) is: előbbi a Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol másodosztályú Andorrát, utóbbi a Liverpool U21-es juniorcsapatát erősíti, de legutóbb kis híján mély vízbe dobták a Premier League-ben is.
Tagja a 100-as listának az NB I-es Kisvárda 20 éves ukrán-magyar kettős állampolgárságú tehetsége, Ilja Popovics (1,1 millió euró – 400 millió forint) is, aki 12 éves kora óta nevelkedett a magyar klubnál és idén végigvédte az összes élvonalbeli bajnokiját.
