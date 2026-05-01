„Félek, hogy azt hiszik, részeg vagyok” – kegyetlen betegség keseríti meg az édesapa mindennapjait

A 30 éves Frankie Lowe-nak öt évig mondták az orvosai, hogy tüneteit egy beszorult ideg okozza, míg ki nem derült, hogy Tourette-szindrómája felelős értük.

Tourette-szindrómája nehezíti az édesapa mindennapjait (Fotó: Northfoto)

Hogyan befolyásolja az apuka mindennapjait a Tourette-szindrómája?

Az angliai Whitstable városában élő férfi állapota komoly kihívást jelent a mindennapi otthoni feladatok elvégzésében: tikkjei miatt gyakran a térdét üti a szekrényajtóknak és a bútoroknak. Mivel az emberek sokszor furcsán bánnak vele, most azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és adományokat gyűjt egy helyi támogató csoport létrehozására a többi érintett számára.

Frankie elmondta: többször is előfordult, hogy attól tartott, ráhívják a rendőrséget, mert az emberek azt hiszik, alkohol hatása alatt áll. Az apuka akkor is ideges lesz, amikor fiát iskolába kell vinnie, mert tudja, hogy bámulni fogják, és eltávolodnak tőle.

Úgy éreztem, el kell mondanom az iskolának, ezért felkerestem a tanárokat és az igazgatókat, hogy felhívjam a figyelmüket a betegségemre.

Lowe ötéves kora óta emlékszik a tikkjeire, ám sokáig nem diagnosztizálták. Eleinte az arcmozgásain volt észrevehető, de ahogy idősebb lett, verbális tikkek is megjelentek.

16 éves koromban autizmust diagnosztizáltak nálam, és a szakorvos úgy vélte, hogy ez autisztikus stimuláció lehet.

Bár amikor az állapota romlott, visszament az orvosához, azt mondták neki, hogy valószínűleg egy beszorult ideg okozza a problémát. Végül egy magánrendelésen mindössze 25 perc alatt Tourette-szindrómát diagnosztizáltak nála.

Fiatalon nehezebb volt együtt élni a betegségével: annyit piszkálták, hogy két évvel korábban otthagyta az iskolát, mert nem bírta tovább. Lowe elmondta, hogy széles körben elterjedt tévhit, hogy a Tourette-szindrómával élők kizárólag akaratlanul káromkodnak, ez azonban nem igaz.

Koproláliám (káromkodás), echoláliám (hangok és szavak másolása), kiabálásom és motoros tikkjeim vannak, például tárgyak dobálása, kezekkel és lábakkal való ütés, középső ujjam mutogatása, nyakrángások, túlzott pislogás és fütyülés.

(Daily Star)