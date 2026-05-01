Dráma Balatonfüreden, mozdulatlan férfi ült a volánnál, alig lélegzett

Gasztonyi Gréta r. törzsőrmester és Édes Zoltán r. törzszászlós a kora esti órákban az egyik balatonfüredi áruház parkolójában figyeltek fel egy autóra, melynek sofőrje mozdulatlanul ült, mintha rosszul lenne. Azonnal kinyitották a jármű ajtaját, azonban semmire nem reagált a férfi.
Állapotát ellenőrizve megállapították, hogy alig lélegzik, ezért haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot. A kiérkező szakemberek ellátták a férfit, majd kórházba szállították.
A gyors és szakszerű rendőri beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a súlyosabb következményeket.
Köszönjük kollégáink helytállását!
- írta Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
