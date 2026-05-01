KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Fülöp, Jakab névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma Balatonfüreden, mozdulatlan férfi ült a volánnál, alig lélegzett

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 15:23
Hiába szólongatták a férfit, semmire nem reagált. A sofőrhöz mentőt riasztottak.
Bors
A szerző cikkei

Gasztonyi Gréta r. törzsőrmester és Édes Zoltán r. törzszászlós a kora esti órákban az egyik balatonfüredi áruház parkolójában figyeltek fel egy autóra, melynek sofőrje mozdulatlanul ült, mintha rosszul lenne. Azonnal kinyitották a jármű ajtaját, azonban semmire nem reagált a férfi.

A sofőrt a mentők kórházba vitték / Fotó: Országos Mentőszolgálat

Állapotát ellenőrizve megállapították, hogy alig lélegzik, ezért haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot. A kiérkező szakemberek ellátták a férfit, majd kórházba szállították.

A gyors és szakszerű rendőri beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a súlyosabb következményeket. 
Köszönjük kollégáink helytállását!

- írta Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
