Dráma Balatonfüreden, mozdulatlan férfi ült a volánnál, alig lélegzett

Gasztonyi Gréta r. törzsőrmester és Édes Zoltán r. törzszászlós a kora esti órákban az egyik balatonfüredi áruház parkolójában figyeltek fel egy autóra, melynek sofőrje mozdulatlanul ült, mintha rosszul lenne. Azonnal kinyitották a jármű ajtaját, azonban semmire nem reagált a férfi.

A sofőrt a mentők kórházba vitték / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A sofőrhöz mentőt riasztottak

Állapotát ellenőrizve megállapították, hogy alig lélegzik, ezért haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot. A kiérkező szakemberek ellátták a férfit, majd kórházba szállították.

A gyors és szakszerű rendőri beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a súlyosabb következményeket.

Köszönjük kollégáink helytállását!

- írta Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.