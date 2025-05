Határ a csillagos ég, óriási lehetőséget kaphat a Barcelona magyar tehetsége

A Real Madrid sporttörténelmi legyőzése után minden szépnek és jónak tűnhet az FC Barcelona stadionja táján, pedig bőven van miért aggódniuk a vezetőknek és a szurkolóknak. A német válogatott kapus, Marc-André ter Stegen alig épült fel a térdszalagszakadásából, a helyére igazolt lengyel Wojciech Szczesny vacillál a visszavonulás és a szerződéshosszabbítás között, Inaki Pena pedig több játéklehetőség reményében elvágyik a katalán futball zászlóshajójától. Nagyon úgy fest, hogy mindezek hatására megnyílik a proficsapatba vezető út a Barca fiatal kapustehetségei, köztük a magyar U19-es válogatott Yaakobishvili Áron előtt.

Yaakobishvili Áron szép jövő előtt áll a Barcelona csapatánál Fotó: Getty Images

A Sport című katalán sportnapilap arról számolt be, hogy Szczesny időhúzása nagy bizonytalanságban tartja a barcelonai vezetőket. A 35 éves, 84-szeres lengyel válogatott kapus egyszer már visszavonult a Juventus tavalyi szerződésbontása után, de a Ter Stegen kiesésével bajba került Barca hívására újra munkába állt. Olyan elégedettek vele, hogy újabb két évre szerződtetnék, de a Real-verés után is elmondta: egyelőre nem döntött a jövőjéről, meg kell beszélnie a családjával is. Ha újra a "nyugdíjat választja", Hansi Flick vezetőedző a klub utánpótlásából pótolhatja, mert a gazdasági Fair Play szigorú szabályai miatt igazolni aligha tudnak új kapust.

19 éves magyar kapus segíthet a Barcelona gondjain?

Ez esetben ugyan az amerikai Diego Kochen tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, de a lap szerint a szintén 19 éves Yaakobishvilinek (és a két esztendővel idősebb Ander Astralagának) is esélye lehet bekerülni a profi keretbe.

A grúz apától Budapesten született, 11 éves korától Spanyolországban nevelkedő Yaakobishviliről kiemelik a cikkben, hogy a nagy sikereket elért (ifjúsági BL-t nyert) U19-es csapat meghatározó tagja, egy "macska" erős személyiséggel. Hónapokig úgy tűnt, hogy a szerződése nyári lejártával távozik a Barcától, de a napokban mégis hosszabbított, ráadásul sokatmondó lehet a jövőjét illetően, hogy nemrég menedzsert váltott: Pini Zahavi intézi többek között Robert Lewandowski és Flick edző ügyeit is. Ha most mégsem kerül a felnőttkeretbe, könnyen kölcsönadhatják egy másik proficsapatnak, hogy ott rutint szerezve téhessen majd vissza a Barcába.