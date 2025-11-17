A korábbi szövetségi kapitánynak megvan a véleménye a magyar-ír meccsen történtekről

Egy világ omlott össze Egervári Sándor korábbi szövetségi kapitányban, miután labdarúgó-válogatottunk 3-2-re kikapott a Magyarország-Írország vb-selejtezőn a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata ezzel a csoport 3. helyén végzett, és nem szerepelhet a pótselejtezőn.
Az utolsó 10 percre ugyanúgy magunkra húztuk a vendégeket, mint Dublinban tettük. Pedig most jobbak voltunk náluk
– fogalmazott a szakember.
Az egy válogatott meccsen dirigált Csábi József még hosszú időn keresztül úgy érzi, mintha földrengés részese lett volna.
Egyszer csúsztunk vissza az F-csoport harmadik helyére, de azt a legrosszabbkor. Troy Parrotték sehol sem voltak, amikor futballozni kellett volna, ívelgetni kezdtek, és azzal el is dőlt a három pont sorsa.
Nagy Antal, az 1986-os mexikói vb-n szerepelt válogatottunk csapatkapitánya kiemelte: szívesen átadná becses szalagját Szoboszlai Dominiknak.
Erre 2030-ig kell várni. Sok oka van a búcsúnak, de a legfőbb az, hogy nem tanultuk meg az amúgy megnyert meccseket valóban megnyerni…
Hannich Péter, aki szintén szerepelt Mexikóban, hibás húzásról beszél.
Dublinban kezünkben volt a győzelem, Budapesten a döntetlen, de mindkettő pontjai vesztendőbe mentek. Hibás húzás volt az ráadásidőben cserélgetni, azzal ugyanis újabb és újabb 30 másodperceket vesztettünk. Mocsi Attila helyett én Dárdai Mártont hoztam volna pályára, elvégre Bundesliga-játékosként felvette volna a légi háborút az írekkel és ezen a tévedésen úszott el minden.
Péter Zoltán, a néhai Mezey György vezette válogatott balhátvédje pedig azt nyilatkozta a Borsnak:
Hát meddig fogják még a mi 1986-as világbajnokságunkat felemlegetni, mint utolsót?! Pedig ez a mai magyar csapat minimum a pótselejtezőt megérdemelte volna.
