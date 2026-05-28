A bajnoki döntő után azonnal külföldre utazott a Fradi focistája

A vártnál rosszabbulk ért véget az idény Szalai Gábor számára. A válogatott védő ugyan a Magyar Kupát megnyerte az FTC-vel, a labdarúgó NB I-ben azonban csak a második hely és az ezüstérem jutott neki.
Szalai most Máltára utazott nyaralni.
Barátaim társaságában kapcsolódunk ki egy igazán hangulatos környezetben. Annak külön örülök, hogy az NB II-es Tiszakécskében futballozó Terbe Botond is velünk tart. Gyermekkori barátomról van szó, sikerült egyeztetni a vakációnk néhány közös napját
– árulta el a Borsnak a védő, aki Málta esetében megjegyezte, a pólósok Final Four-küzdelmeire, melyet szintén a szigetországban rendeznek, már nincs ideje maradni.
Bár nem járok ki olyan rendszerességgel a hazai pólós Fradi-meccsekre, de szurkolok nekik. Szuper, hogy a Fradi férfi és női csapata is ott lesz a négyes döntőben.
Szalai Gábor a megnyert Magyar Kupával:
A baloldali védő a tévében megnézi a szombati budapesti PSG-Arsenal labdarúgó BL-döntőt.
Az esélyekről sok szó esett a Fradi-öltözőben, a vélemények megoszlottak fele-fele arányban. Én az Arsenal esélyét látom jobbnak, mert a védelme megbízhatóbb, kevesebb hibát követ el. Persze a franciák aranylabdás kiválóságát, Ousmane Dembélét valakinek ki is kell majd kapcsolnia a játékból
– fogalmazott Szalai Gábor.
Cebrail Makreckis több állomást beiktatva pihen a június nyolcadika felkészülés kezdetéig. Előbb Spanyolországban lazított, most azonban már Marokkóban kapcsolódik ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.