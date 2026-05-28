A bajnoki döntő után azonnal külföldre utazott a Fradi focistája

A vártnál rosszabbulk ért véget az idény Szalai Gábor számára. A válogatott védő ugyan a Magyar Kupát megnyerte az FTC-vel, a labdarúgó NB I-ben azonban csak a második hely és az ezüstérem jutott neki.

Szalai Gábor egy arannyal és egy ezüsttel zárt / Fotó: Nemzeti Sport

Szalai most Máltára utazott nyaralni.

Barátaim társaságában kapcsolódunk ki egy igazán hangulatos környezetben. Annak külön örülök, hogy az NB II-es Tiszakécskében futballozó Terbe Botond is velünk tart. Gyermekkori barátomról van szó, sikerült egyeztetni a vakációnk néhány közös napját

– árulta el a Borsnak a védő, aki Málta esetében megjegyezte, a pólósok Final Four-küzdelmeire, melyet szintén a szigetországban rendeznek, már nincs ideje maradni.

Bár nem járok ki olyan rendszerességgel a hazai pólós Fradi-meccsekre, de szurkolok nekik. Szuper, hogy a Fradi férfi és női csapata is ott lesz a négyes döntőben.

Szalai Gábor a megnyert Magyar Kupával:

Szalai Gábor az Arsenalnak szurkol

A baloldali védő a tévében megnézi a szombati budapesti PSG-Arsenal labdarúgó BL-döntőt.

Az esélyekről sok szó esett a Fradi-öltözőben, a vélemények megoszlottak fele-fele arányban. Én az Arsenal esélyét látom jobbnak, mert a védelme megbízhatóbb, kevesebb hibát követ el. Persze a franciák aranylabdás kiválóságát, Ousmane Dembélét valakinek ki is kell majd kapcsolnia a játékból

– fogalmazott Szalai Gábor.

Több helyen lazít a Fradi-védő

Cebrail Makreckis több állomást beiktatva pihen a június nyolcadika felkészülés kezdetéig. Előbb Spanyolországban lazított, most azonban már Marokkóban kapcsolódik ki.