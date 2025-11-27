A szövetség már felvette vele a kapcsolatot, újabb Fradi-játékos lehet válogatott

Újabb Fradi-játékos kaphat válogatott meghívót. Cebrail Makreckis ugyan Németországban született, de az édesanyja lett, az édesapja pedig török származású. Családja egy része Isztambulban él, ezért is lesz számára különleges érzés pályára lépni a csütörtöki Fenerbahce-FTC Európa-liga mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport) – ahol akár a nemzeti csapat megfigyelőinek a szeme is megakadhat rajta.

Cebrail Makreckis válogatott meghívót vár Törökországból Fotó: Ben Roberts Photo

Cebrail Makreckis török válogatott lehet

A családomnak a török része Isztambulban él, úgyhogy nagyon sok családtagom nézni fogja a mérkőzést. Ilyen szempontból lesz extra ott játszani

– nyilatkozta a Fradi Zóna Bemelegítés című műsorában Makreckis, akinek marokkói felmenői is vannak, ezért felmerült már korábban is, hogy melyik ország válogatottjában szerepelne a leginkább. Amikor arról kérdezték, hogy a török szövetség részéről például történt-e akárcsak tapogatózás, vagy kapcsolatfelvétel, úgy fogalmazott:

Másfél évvel ezelőtt megtörtént a kapcsolatfelvétel, és várom a meghívót, száz százalékot adok bele, és hogyha szükségük van rám, akkor én készen fogok állni

– fogalmazott a Ferencváros játékosa, akit a Fenerbahce elleni Európa-liga mérkőzésen élőben is megnézhetnek a törökök.