Szoboszlai Dominik hiába remekelt Tóth Alex bemutatkozó meccsén

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet, míg Tóth Alexet a Bournemouth kispadjára jelölték a Premier League meccsén. A 26. percben váratlanul gólt szerzett a hazai csapat, Van Dijk könnyelműsködött az alavonalnál, Scott kihasználta a hibát, jobbról középre passzolt és Evanilson a hálóba lőtt. A 33. percben újabb gólt szereztek a hazaiak, Jimenez a leshatáron kapott labdát, és a kifutó kapus lábai között a hálóba gurított. A 46. percben szépített a Liverpool, Szoboszlai balról ívelt be szögletet, Van Dijk a rövid saroknál érkezett és az ötös sarkáról a léc alá csúsztatott (2-1). A Bournemouth-Liverpool meccs első játékrésze tehát három gólt hozott.

A Bournemouth-Liverpool meccs első félideje három gólt hozott Fotó: AFP

A szünetben a Liverpool edzője, Arne Slot lecserélte Kerkezt, és Robertsont küldte a helyére. A 80. percben egyenlített a Liverpool, 22 méterről végezhetett el szabadrúgást a vendégcsapat, Szalah Szoboszlai elé pöccintette a labdát, a magyar légiós pedig jobb lábbal a bal sarokba lőtt (2-2). Ez volt Szoboszlai nyolcadik gólja a szezonban.

Bournemouth-Liverpool: Tóth Alex bemutatkozott

A 85. percben Tóth Alex bemutatkozot a Bournemouth-ban, csereként kapott lehetőséget, ő a 13. magyar játékos, aki pályára lépett a Premier League-ben.

Amikor már úgy tűnt, a meccs 2-2-re zárul, a 95. percben Adli egy bedobás után közelről a liverpooli kapuba kotorta a labdát, a Bournemouth meglepetésre 3-2-re nyert. Tóth Alex győzelmet ünnepelhetett az első fellépésén. Szoboszlai gólpasszt adott, parádés gólt szerzett, mégis szomorúan hagyta el a pályát.