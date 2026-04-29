Kerkez Milos elismerte, amit eddig csak sejtettünk: nagyon nehéz volt

Kerkez Milos interjúban beszélt eddigi liverpooli pályafutásáról, s arról, hogyan látja a klub jövőjét. A magyar válogatott védő tavaly nyáron érkezett a klubhoz, s a megítélése eddig vegyes volt. A kezdeti nehézségek után alapember lett, s részese a Liverpool jövőjének.

Kerkez Milos interjút adott az ESPN csatornának Fotó: NurPhoto

A magyar balhátvéd a beszélgetésben kiemelte, noha két évet töltött a Bournemouth együttesénél, Liverpoolba érkezve teljesen más légkör, stílus fogadta.

Az első két-három hónap nehéz volt. Idő kellett, hogy megszokjam az itteni stílust, alkalmazkodnom kellett. Ha erre időt szánsz, akkor egyre jobb és jobb leszel. Mára teljesem megtaláltam a helyemet a rendszerben, örülök, hogy minden simán megy

- mondta Kerkez, aki elismerte, bizony kapott kritikus visszajelzéseket szakértőktől, szurkolóktól egyaránt. Ezek nem vetették vissza, mint mondja, teljesen helyén tudja kezelni a közösségi médiát.

Nem figyelek a kommentekre. Tudjuk, hogy a média jelentős tényező, különösen Angliában. Az emberek beszélnek, sok mindent mondanak, de én csak magamra és a pályára koncentrálok. Bízom magamban, tudom, mit akarok elérni Liverpoolban

- állítja Kerkez, aki elismerte, egy-két fényképet ugyan megoszt Instagram-oldalán, de közösségi felületeit szakemberek kezelik.

Kerkez Milos interjúban beszélt a Pool jövőjéről

A játékos kitért arra, mi várhat a következő szezontól a csapattársa. Poszttársa, Andy Robertson mellett Mohamed Szalah is távozik, ők az elmúlt kilenc évben vezérei voltak a klubnak. Kerkez szerint idővel kialakul majd, ki lesz a gárda karmestere.

"Fényes jövő előtt állunk, remek labdarúgók vannak a keretben, akik fiatalok, sikeréhesek. Hiányozni fog a távozók rutinja, vezetői képessége, de tovább kell lépnünk, s fejlődni fogunk."