Liverpoolban elfogyott a türelem, kíméletlen véleményt mondtak Kerkezről

A Liverpool legutóbbi három mérkőzése világosan megmutatta, hogy Arne Slot kísérletezései eddig nem váltak be, és ebben Kerkez Milos is szenvedő alanya a folyamatnak. A Chelsea elleni vereség után a brit lapok több problémát is felvetettek – köztük azt is, hogy Kerkez Milos miért kezdő a csapatban.
A This is Anfield szerint a holland vezetőedző makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy a nyáron 40 millió fontért szerződtetett balhátvéd legyen a kezdőben, ám az új szerepkör, amit rábízott, szinte teljesen ellentétes a korábbi erényeivel. A támadó szellemű Kerkeznek most mélyebben, sokszor harmadik belső védőként kell játszania, ami nemcsak a támadásokból veszi ki, hanem az önbizalmát is fokozatosan aláássa.
A cikk azt is felvetette, hogy Kerkez Milos és Cody Gakpo között nincs meg a szükséges összhang, a beadások pontatlanok, a támadások pedig könnyen elhalnak a szélen. Bár a magyar védő egy ígéretes akciót vezetett az első félidőben, a keresztpassza nem találta meg Mohamed Szalah-t – ez jól szimbolizálta a Liverpool bal oldalának hatékonysági problémáit.
