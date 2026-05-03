Botrány Újpesten, heteket kell várni az NB I bajnokára

Már az Újpest-Fradi meccs előtt meglepett mindenkit a Ferencváros. A zöld-fehérek a hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy magyar állampolgár lett a januárban hazánkba érkező Mariano Gómez. Az argentin védővel tudta így teljesíteni az MLSZ magyarszabályát Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. A Fradinál tudták, a bajnoki esélyek megtartásához nyerniük kell Újpesten. Az első félidőben pontosan jelezte a zöld-fehér csapat, győzni jött az ősi riválishoz. A szünetben Kristoffer Zachariassen és Gabi Kanikovszki góljával vezetett a vendégcsapat 2-0-ra.
Ha bizakodott is az Újpest, fordulás után hamar szertefoszlott minden remény. Lenny Joseph a 48. percben már háromgólosra növelte a Ferencváros előnyét, majd a francia csatár a 65. percben ismét betalált. A lefújás előtt Mohammed Abu Fani állította be az 5-0-s végeredményt.
A Ferencváros 4-0-s vezetésénél a szurkolók kerültek a főszerepbe. Az újpesti tábor egy elkeseredett része próbált betörni a Ferencváros szektorába, az esethez rohamrendőrök érkeztek, de közel negyed órát állt a játék, mire lenyugodtak a kedélyek.
Az Újpest 2015 decembere óta ezúttal sem tudta legyőzni az FTC-t, sőt, a pontszerzésre sem volt esélye a lila-fehér csapatnak.
A Fradi 5-0-s győzelmével eldőlt, hogy a győriek továbbra is egy ponttal vezetik a bajnokságot. Két két múlva FTC-ZTE és Kisvárda-Győr meccseket rendeznek. Ha az ETO nyer idegenben, akkor mindenképpen bajnok. A Ferencváros akkor lehet aranyérmes, ha a labdarúgó-NB I utolsó fordulóban több pontot szerez, mint az éllovas Győr.
