"Köszönünk mindent, Géza bácsi!" - Elhunyt a zalai labdarúgás meghatározó alakja

Az FC Nagykanizsa a közösségi oldalán megosztott közleményben jelentette be, hogy elhunyt alapítójuk, id. Vlaszák Géza, akit az egyedület saját halottjának tekint. Kiemelték: nem csupán egy sportvezetőtől és alapítótól búcsúznak, hanem attól az embertől is, aki hitével, kitartásával és elkötelezettségével megteremtette a közösségük alapjait, és akinek az álma, munkája és szeretete nélkül az FC Nagykanizsa nem lehetne az, ami ma - vette észre a Zaol.

Gyász: elhunyt a zalai labdarúgás meghatározó alakja

Géza bácsi számára a futball sokkal több volt egy játéknál: közösséget épített, embereket hozott össze, példát mutatott emberségből, alázatból és a klub iránti feltétlen szeretetből. Mindannyiunk számára meghatározó személyiség volt, akinek tanácsait, támogatását és jelenlétét hálával őrizzük emlékeinkben. Hiánya pótolhatatlan veszteség egyesületünk és Nagykanizsa sportélete számára. Emlékét kegyelettel megőrizzük, örökségét tovább visszük

- emelték ki.

Osztozunk a gyászoló család fájdalmában, és őszinte részvétünket fejezzük ki hozzátartozóinak. Köszönünk mindent, Géza bácsi. Nyugodj békében!

- tették hozzá.