Újabb legenda távozott, hétfőn még tízezrek tapsoltak neki

Hatvanéves korában elhunyt Claude Lemieux, négyszeres Stanley-kupa-győztes jégkorongozó – közölte csütörtökön az NHL Alumni Association. A halál okát nem közölték, és azt sem, hogy mikor és hol vesztette életét - írja a The Athletic.
Lemieux 21 évet játszott az NHL-ben, 1995-ben elnyerte a Conn Smythe-trófeát, amit a rájátszás legjobb játékosának ítélnek oda. A New Jersey Devilsszel kettő, a Colorado Avalanche és a Montreal Canadiens csapatával egy-egy Stanley Kupát nyert. A kőkemény hokis 80 rájátszásbeli góljával a kilencedik helyen áll az NHL történetében, 158 pontjával pedig holtversenyben a 27. helyen. Lemieux 1215 alapszakasz-meccsen lépett pályára, 379 gólt és 786 pontot szerzett, valamint 1777 büntetési percet gyűjtött.
Miután 2009-ben befejezte aktív hokis pályafutását, Lemieux az NHL-ben játékosügynökként dolgozott. Hétfőn még ő vitte a fáklyát Montrealban a Carolina elleni Keleti Konferencia-döntő 3. mérkőzése előtt, 20 ezer néző tapsolt neki az arénában.
