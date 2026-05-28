Újabb legenda távozott, hétfőn még tízezrek tapsoltak neki

Hatvanéves korában elhunyt Claude Lemieux, négyszeres Stanley-kupa-győztes jégkorongozó – közölte csütörtökön az NHL Alumni Association. A halál okát nem közölték, és azt sem, hogy mikor és hol vesztette életét - írja a The Athletic.

Lemieux 21 évet játszott az NHL-ben, 1995-ben elnyerte a Conn Smythe-trófeát, amit a rájátszás legjobb játékosának ítélnek oda. A New Jersey Devilsszel kettő, a Colorado Avalanche és a Montreal Canadiens csapatával egy-egy Stanley Kupát nyert. A kőkemény hokis 80 rájátszásbeli góljával a kilencedik helyen áll az NHL történetében, 158 pontjával pedig holtversenyben a 27. helyen. Lemieux 1215 alapszakasz-meccsen lépett pályára, 379 gólt és 786 pontot szerzett, valamint 1777 büntetési percet gyűjtött.

The NHL Alumni Association is devastated to share that Claude Lemieux has passed away at the age of 60.



Born in Buckingham, Quebec, Claude was selected by the Montreal Canadiens in the second round of the 1983 NHL Entry Draft and would make his NHL debut just a few months later… pic.twitter.com/iohlATU6qz — NHL Alumni (@NHLAlumni) May 28, 2026

Miután 2009-ben befejezte aktív hokis pályafutását, Lemieux az NHL-ben játékosügynökként dolgozott. Hétfőn még ő vitte a fáklyát Montrealban a Carolina elleni Keleti Konferencia-döntő 3. mérkőzése előtt, 20 ezer néző tapsolt neki az arénában.