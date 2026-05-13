Lesújtó diagnózist kapott a magyar focista, sürgősen segítségre van szüksége

Csontvelő-átültetést végeznek a Paks korábbi labdarúgóján, Dobra Benjaminon, aki tavaly kapta meg a lesújtó diagnózist: a vérképzőszervek rosszindulatú daganatos betegségében, leukémiában szenved. Ezért sürgősen vérre van szüksége.

Dobra Benjamin focista leukémiával küzd, sürgősen vérre van szüksége

Fotó: TEOL

Dobra Benjamin focista leukémiával küzd

Dobra Benjamin focizott a Paksi FC, a Szekszárdi UFC, a Bonyhád VLC, a Teveli Medosz SE, a Kölesdi SE, a Bátaszék SE, a Mórágyi SE, a Tolna VFC és az Anda Kalocsa FC csapataiban. Most pedig több sportegyesület is összefogott, hogy felhívja a figyelmet az irányított véradásra - számolt be róla a teol.hu.

Dobra Benjamin már több kemoterápiás kezelésen átesett, a csontvelő-átültetést pedig jövő héten végzik el Budapesten.

Beni egy pillanatra sem vesztette el a hitet, hogy ebben a küzdelemben győzni fog. Hihetetlen akarattal, a sport, a szeretet és a kitartás segítségével felülkerekedik a betegségen, és biztos benne, hogy ezen a meccsen ő rúgja a győztes gólt

- írja a portál.