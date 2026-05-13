Lesújtó diagnózist kapott a magyar focista, sürgősen segítségre van szüksége

Csontvelő-átültetést végeznek a Paks korábbi labdarúgóján, Dobra Benjaminon, aki tavaly kapta meg a lesújtó diagnózist: a vérképzőszervek rosszindulatú daganatos betegségében, leukémiában szenved. Ezért sürgősen vérre van szüksége.
Dobra Benjamin focizott a Paksi FC, a Szekszárdi UFC, a Bonyhád VLC, a Teveli Medosz SE, a Kölesdi SE, a Bátaszék SE, a Mórágyi SE, a Tolna VFC és az Anda Kalocsa FC csapataiban. Most pedig több sportegyesület is összefogott, hogy felhívja a figyelmet az irányított véradásra - számolt be róla a teol.hu.
Dobra Benjamin már több kemoterápiás kezelésen átesett, a csontvelő-átültetést pedig jövő héten végzik el Budapesten.
Beni egy pillanatra sem vesztette el a hitet, hogy ebben a küzdelemben győzni fog. Hihetetlen akarattal, a sport, a szeretet és a kitartás segítségével felülkerekedik a betegségen, és biztos benne, hogy ezen a meccsen ő rúgja a győztes gólt
- írja a portál.
Az irányított véradáshoz a következő személyes adatokra van szükség: Dobra Benjamin, 1989.10.28, Taj-szám: 043 030 381.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.