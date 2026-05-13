Lesújtó diagnózist kapott a magyar focista, sürgősen segítségre van szüksége

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 18:35
Rosszindulatú daganatos betegségében szenved a labdarúgó. Dobra Benjaminnak sürgősen vérre van szüksége.
Csontvelő-átültetést végeznek a Paks korábbi labdarúgóján, Dobra Benjaminon, aki tavaly kapta meg a lesújtó diagnózist: a vérképzőszervek rosszindulatú daganatos betegségében, leukémiában szenved. Ezért sürgősen vérre van szüksége.

Dobra Benjamin focizott a Paksi FC, a  Szekszárdi UFC, a Bonyhád VLC, a Teveli Medosz SE, a Kölesdi SE, a Bátaszék SE, a Mórágyi SE, a Tolna VFC és az Anda Kalocsa FC csapataiban. Most pedig több sportegyesület is összefogott, hogy felhívja a figyelmet az irányított véradásra - számolt be róla a teol.hu.

Dobra Benjamin már több kemoterápiás kezelésen átesett, a csontvelő-átültetést pedig jövő héten végzik el Budapesten.

Beni egy pillanatra sem vesztette el a hitet, hogy ebben a küzdelemben győzni fog. Hihetetlen akarattal, a sport, a szeretet és a kitartás segítségével felülkerekedik a betegségen, és biztos benne, hogy ezen a meccsen ő rúgja a győztes gólt

- írja a portál.

Az irányított véradáshoz a következő személyes adatokra van szükség: Dobra Benjamin, 1989.10.28, Taj-szám: 043 030 381.

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
